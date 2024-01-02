У ТЦК підтвердили, що на блокпостах Київщини шукають ухилянтів
Комендатурі та поліції Київської області наказано зупиняти чоловіків на блокпостах і "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію"
Про це Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у відповідь на запит "Української правди".
"З метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 18 грудня №229, Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: "у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку", - повідомили в ТЦК.
Там наголосили, що діють виключно в межах закону.
Також на блокпостах здійснюють заходи щодо виявлення ворожих ДРГ.
При цьому в ТЦК не уточнили, чи діятимуть впроваджені на Київщині заходи після 6 січня.
- На Київщині встановили блокпости для перевірки, огляду майна та транспортних засобів із метою пошуку терористів, диверсантів тощо. Водночас комендант Київської області підполковник Руслан Олійник запевнив, що "це не буде масовим роздаванням повісток".
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