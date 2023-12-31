Лише за встановленим порядком, - комендант Київщини пояснив, чи буде вручення повісток на блокпостах

Про це повідомляє ТСН.

Олійник зазначив, що заходи з посилення контрдиверсійних і безпекових заходів у Київській області проводяться стабільно один-два рази на місяць. Цього разу вони відбуватимуться за дорученням Руслана Кравченка, начальника КОВА, які погоджені з військовим командуванням та триватимуть від 28 грудня до 6 січня.

"Їх мета - виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин", - пояснив комендант.

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Зокрема, за словами підполковника, передбачено виконання завдань щодо перевірки, огляду майна та транспортних засобів на блокпостах.

Також комендант прокоментував чутки щодо того, що метою цих заходів є пошук тих, хто ухиляється від мобілізації, наголосивши, що пошукові дії та фільтраційні заходи спрямовані на всіх людей, які порушують закон.

"У рамках фільтраційних заходів ми відпрацьовуємо оперативну інформацію, проводимо спільні заходи з Національною поліцією України, СБУ. В цих заходах немає якогось вузького ефекту, який ми хочемо отримати - це комплекс завдань із безпекових питань", - додав він.

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Олійник підкреслив, що вручення повісток на блокпостах відбуватиметься лише за встановленим порядком, додавши, що у випадку, коли правоохоронці під час перевірки людини по базі встановлять, що особа перебуває в розшуку як така, що ухиляється від призову, або не поновила облікові дані в ТЦК та СП, співробітники ТЦК будуть виписувати таким громадянам повістки.

"Але це не буде масовим роздаванням повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде. Це безпекові заходи, які ми виконуємо на доручення військового командування та голови КОВА", - підсумував комендант.