Аналіз ситуації говорить, що є декілька головних причин, чому люди не хочуть йти воювати — від страху, що їх зразу відправлять в окопи до впевненості, що їх ніхто нічим не забезпечить і їх вб'ють. Люди деморалізовані тим, що найближче оточення Зеленського та ті, кого він привів у владу займаються корупцією, хабарництвом та мають громадянство РФ і не відмовляються від нього. Багато хто боїться, що в разі отримання поранень вони не отримають допомоги від держави, а якщо загинуть, то їх сім'я нічого не отримає.

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От з цим і треба працювати. І почати з інформаційної площини. Тут потрібні одночасні дії в різних напрямках. Мотиваційні та інформаційні відео про службу в ЗСУ повинні виходити на Єдиному телемарафоні кожні 20 хвилин. Інформування про підготовку до служби й про те, що ЗСУ — це не лише окоп, повинно бути системним і йти на всіх рівнях — від тік-тока та соцмереж до сарафанного радіо. Експерти добре розуміють про що я і як це використовується сьогодні.

Одночасно необхідно підняти рівень забезпечення ЗСУ з боку Міністерства оборони. На дрони треба не лише виділяти з бюджету 40 мільярдів гривень та пилити їх, а й треба, щоб ці дрони були в кожному підрозділі кожної частини в достатній кількості. І не лише вони. А ще про це треба інформувати суспільство по всіх каналах.

Українці повинні побачити під Авдіївкою, Кліщіївкою чи під Кринками воююче оточення влади. І треба інформувати українців, що представники влади воюють — хто і приблизно де або в якій бригаді. Але для того вони повинні воювати й захищати Україну.

А поки воюють депутати минулого скликання. Багато депутатів. І про це треба розповідати. І про нардепа цього скликання Романа Костенка, який воює сьогодні, теж треба розповідати. І про чоловіка нардепа Інни Совсун, який воює, треба розповідати.

А ще дуже треба, щоб лейтенант Баканов разом зі своїм взводом захистив посадку біля Степового. Треба, щоб кулеметник Сергій Лещенко не рейв-паті в нічному клубу проводив, а тримав би оборону коксохіму в Авдіївці. Треба, щоб партнер Зеленського з російським громадянством Наум Баруля взяв автомат в руки й пішов в атаку захищаючи Батьківщину. Хоча, яку саме Батьківщину йому треба обрати самому. Може приєднатися до Легіону Свобода Росії чи РДК.

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Треба, щоб друзі та партнери Зеленського з Кварталу-95 не лише призначалися на посади та потрапляли у скандали, а й стали частиною ЗСУ. І це багатьом покаже, що воювати не страшно. Страшно прос*ати Україну.

Окрім того, всі медійні та відомі особи, які служили та служать сьогодні і є авторитетами для українців, повинні стати частиною медійної інформаційної кампанії. Від Хливнюка і Фагота до Ярмака і Тополі.

І головне, що всі гарантії військовослужбовцям треба не лише затвердити на законодавчому рівні, а ще й донести цю інформацію до суспільства. Хоча за останні 22 місяці ВР могла це зробити неодноразово. А замість того займалася різним схематозом від прийняття закону 5655 в інтересах купки забудовників до призначення подруги Олени Зеленської, Ольги Піщанської, членом Рахункової палати. А треба не свої теми вирішувати. Треба займатися розв'язанням проблем України.

І це я описав широкими мазками лише малу частину заходів, яку треба було реалізувати ще у 2022 році. Хоча і зараз ще не запізно. Я про це казав ще тоді. Дивно чому влада сама все це не розуміє і не робить...