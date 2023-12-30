Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Що робити з тими, хто уникає мобілізації?
OPINION

Що робити з тими, хто уникає мобілізації?

Борислав Береза
30 грудня, 2023 субота
18:05
Погляд Борислав Береза

Українці повинні побачити під Авдіївкою, Кліщіївкою чи під Кринками воююче оточення влади

  1. Аналіз ситуації говорить, що є декілька головних причин, чому люди не хочуть йти воювати — від страху, що їх зразу відправлять в окопи до впевненості, що їх ніхто нічим не забезпечить і їх вб'ють.
  2. Люди деморалізовані тим, що найближче оточення Зеленського та ті, кого він привів у владу займаються корупцією, хабарництвом та мають громадянство РФ і не відмовляються від нього.
  3. Багато хто боїться, що в разі отримання поранень вони не отримають допомоги від держави, а якщо загинуть, то їх сім'я нічого не отримає.

Читайте також: Як держава зруйнувала інфраструктуру мобілізації

От з цим і треба працювати. І почати з інформаційної площини. Тут потрібні одночасні дії в різних напрямках. Мотиваційні та інформаційні відео про службу в ЗСУ повинні виходити на Єдиному телемарафоні кожні 20 хвилин. Інформування про підготовку до служби й про те, що ЗСУ — це не лише окоп, повинно бути системним і йти на всіх рівнях — від тік-тока та соцмереж до сарафанного радіо. Експерти добре розуміють про що я і як це використовується сьогодні.

Одночасно необхідно підняти рівень забезпечення ЗСУ з боку Міністерства оборони. На дрони треба не лише виділяти з бюджету 40 мільярдів гривень та пилити їх, а й треба, щоб ці дрони були в кожному підрозділі кожної частини в достатній кількості. І не лише вони. А ще про це треба інформувати суспільство по всіх каналах.

Українці повинні побачити під Авдіївкою, Кліщіївкою чи під Кринками воююче оточення влади. І треба інформувати українців, що представники влади воюють — хто і приблизно де або в якій бригаді. Але для того вони повинні воювати й захищати Україну.

А поки воюють депутати минулого скликання. Багато депутатів. І про це треба розповідати. І про нардепа цього скликання Романа Костенка, який воює сьогодні, теж треба розповідати. І про чоловіка нардепа Інни Совсун, який воює, треба розповідати.

А ще дуже треба, щоб лейтенант Баканов разом зі своїм взводом захистив посадку біля Степового. Треба, щоб кулеметник Сергій Лещенко не рейв-паті в нічному клубу проводив, а тримав би оборону коксохіму в Авдіївці. Треба, щоб партнер Зеленського з російським громадянством Наум Баруля взяв автомат в руки й пішов в атаку захищаючи Батьківщину. Хоча, яку саме Батьківщину йому треба обрати самому. Може приєднатися до Легіону Свобода Росії чи РДК.

Читайте також: Розваги на крові. Як давній друг Зеленського з Росії заробляє на війні й влаштував зятя та дочку до  "Слуг  Народу"

Треба, щоб друзі та партнери Зеленського з Кварталу-95 не лише призначалися на посади та потрапляли у скандали, а й стали частиною ЗСУ. І це багатьом покаже, що воювати не страшно. Страшно прос*ати Україну.

Окрім того, всі медійні та відомі особи, які служили та служать сьогодні і є авторитетами для українців, повинні стати частиною медійної інформаційної кампанії. Від Хливнюка і Фагота до Ярмака і Тополі.

І головне, що всі гарантії військовослужбовцям треба не лише затвердити на законодавчому рівні, а ще й донести цю інформацію до суспільства. Хоча за останні 22 місяці ВР могла це зробити неодноразово. А замість того займалася різним схематозом від прийняття закону 5655 в інтересах купки забудовників до призначення подруги Олени Зеленської, Ольги Піщанської, членом Рахункової палати. А треба не свої теми вирішувати. Треба займатися розв'язанням проблем України.

І це я описав широкими мазками лише малу частину заходів, яку треба було реалізувати ще у 2022 році. Хоча і зараз ще не запізно. Я про це казав ще тоді. Дивно чому влада сама все це не розуміє і не робить...

Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Віктор Андрієнко
Автор Микола Вересень
28 грудня, 2023 четвер
Віктор Андрієнко: Коли мене спитали, який би я запровадив закон будучи президентом, я сказав: "той, який би заборонив артистам та музикантам йти в чиновники"
Естонія
29 грудня, 2023 п'ятниця
На КПП в Естонії стало прибувати дедалі більше людей з Росії, аби отримати заборону на в'їзд
обстріл, ППО
29 грудня, 2023 п'ятниця
Українська ППО знищила 87 ракет і 27 БПЛА під час масованої атаки 29 грудня
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.1
    Купівля 38.1
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 41.92
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
30 грудня
17:55
Ексклюзив
перетин кордону, черги на кордоні
Це все починає діяти в ручному режимі: нардепка Бобровська про ситуацію на прикордонних пунктах України
17:49
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 40 загиблих і понад 100 поранених. Усі деталі
17:43
Оновлено
Польща
У Польщі не знайшли слідів російської ракети, яка перетнула повітряний простір країни під час тривоги в Україні
17:29
Окупанти обстріляли село на Чернігівщині: є загиблий, пошкоджено понад 30 будинків
17:26
Військові ЗСУ облаштовують нові позиції та будують фортифікаційні споруди на півдні країни
Уряд вдосконалив систему фінансування будівництва фортифікаційних споруд. Що змінилося
17:21
Оновлено
Бєлгород обстріл
У Бєлгороді заявляють про обстріл центру міста: нібито є загиблі та поранені
16:55
Аміна Окуєва
Вбивство доброволиці Окуєвої під Києвом: Угорщина відмовила в екстрадиції підозрюваного росіянина
16:47
Ексклюзив
Важливо, щоб ці історії були почуті та побачені, - режисерка документальної стрічки "Обережно: діти"
16:33
Німеччина
Німеччина надасть Україні 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури
16:06
OPINION
Богдан Данилишин
Очікуючи Дракона: підсумки 2023 року та завдання на 2024-й
16:02
стрілянина в центрі Праги
Стрілянина в центрі Праги: поліція відкрила 90 справ щодо людей, які схвалювали дії нападника у соцмережах
16:00
Ексклюзив
Країни Балтії та Польща можуть перетворитись на сіру зону безпеки НАТО, - державний секретар МО Польщі Залевський
16:00
Ексклюзив
Джо Байден
Кожен крок Байдена на підтримку України знижує його електоральні шанси, - Піонтковський
15:57
Ексклюзив
Щонайменше квартал нам не треба хвилюватися: економіст Новак про затримку виплат заробітних плат та пенсій
15:41
Ілюстративне фото
Окупанти вдарили по Антонівці на Херсонщині: загинув чоловік
15:13
граната
На Київщині затримали підлітка, який підірвав гранату у під'їзді багатоквартирного будинку
15:04
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Авдіївка
Це послання всім: генерал Романенко про відвідування Зеленським українських позицій в Авдіївці
14:39
екологія
На Київщині один з водоканалів скидав хімікати в річку, - Держекоінспекція
14:30
Сербія вибори
У Сербії на 34 дільницях проводять перевибори
14:19
Монобанк
У 2023 році українці задонатили на ЗСУ втричі більше коштів, ніж торік, - monobank
14:07
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Про мобілізацію поліцейських та прокурорів
13:41
Ексклюзив
Джозеф Байден, саміт НАТО
США ризикують капітулювати перед тоталітарними режимами, - Піонтковський
13:33
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін не є божевільним і не ризикне атакувати територію НАТО, - державний секретар МО Польщі Залевський
13:30
Аналітика
Багато обіцянок, але мало поставок: яку зброю Україна отримала від союзників у 2023 році та що чекати далі
12:59
Російські військові
Британська розвідка спрогнозувала можливі втрати серед російських військових до 2025 року
12:51
Оновлено
жалоба
У чотирьох містах України оголошено День жалоби за жертвами атаки РФ 29 грудня
12:42
школа в окупації
У школах Мелітополя окупанти примусово проводять для дітей уроки "російської ідентичності"
12:29
Трамп
Трамп планує оскаржити рішення про дискваліфікацію на праймеріз в штатах Колорадо і Мен, - NYT
12:17
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному морі 9 ворожих кораблів, серед яких 3 ракетоносії
12:03
OPINION
Сергій Фурса
І серед політиків бувають ухилянти...
12:00
Інтерв’ю
Лесь Подерв'янський
Я знаю з інтимного спілкування з кацапами, що крім пі***юлини вони нічого не розуміють, - Лесь Подерв'янський
11:55
землетрус
У Грузії стався землетрус магнітудою 4,1
11:52
Чорне море, Крим
У Севастополі пролунав потужний вибух: РФ заявляє про знищення українського морського безпілотника
11:46
Російські військові
Росія розгорнула 19 тисяч військових на кордоні з Україною, - Командування об'єднаних сил ЗСУ
11:18
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий експерт Дикий назвав умову, яка може суттєво змінити хід бойових дій на користь України у 2024 році
11:08
У Чернігівській області відбудували та відкрили рух шляхопроводом, який зруйнували окупанти
10:46
Прага мітинг
"Санкції для Росії, зброя для України": у Празі близько сотні демонстрантів вимагали зброю для України після масованої атаки РФ
10:29
Ексклюзив
втрати окупантів
Суттєвого просування на Запорізькому напрямку окупанти не мають, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
10:12
Ексклюзив
ЗСУ
"Головне - підготувати людей. Зброя буде": офіцер ЗСУ Кішак про мобілізацію
10:05
OPINION
Олексій Біловол
Домовлятися з Путіним — йти на угоду маніяком
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV