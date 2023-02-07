Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, причиною обвалу став вибух газу в одній із квартир.

Інтерфакс із посиланням на екстрені служби інформує, що внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку в Єфремові п'ятеро людей загинули, ще чотири особи постраждали.

Внаслідок вибуху газу, який спричинив обвалення під'їзду, повністю зруйновано сім квартир, повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах.

Видання "База" повідомляє, що згідно з уточненими даними МНС, загиблих четверо, п'ятьох врятовано, двоє залишаються під завалами. Таку ж інформацію подає ТАСС.