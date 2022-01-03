У Туреччині через снігопади перекрили 267 доріг

Про це пише TRT Haber.



"Унаслідок снігопаду в провінції Сівас 267 сільських доріг було закрито для руху", - повідомляє видання.



Для очищення доріг використовують снігоприбиральну техніку.



На Заході країни сніг спричинив обмеження руху через протоки.



TRT Haber інформує, що вранці 3 січня протоку Дарданели тимчасово закрили для транзитних суден в обох напрямках у зв'язку із сильним туманом і погіршенням видимості. Крім того, через погодні умови скасували поромне сполучення між Лапсекі та Галліполі.

Нагадаємо, раніше в Туреччині сніг заблокував транспортне сполучення з 400 населеними пунктами.

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