У Туреччині сніг заблокував транспортне сполучення з 400 населеними пунктами
У провінції Ван на Сході Туреччини снігопади унеможливили проїзд до 400 населених пунктів
Про це пише TRT Haber.
"У різних районах провінції Ван через снігопади заблоковано транспортне сполучення з 400 населеними пунктами", - ідеться в повідомленні.
У країні розчищають дороги від снігу за допомогою важкої техніки.
Видання Hürriyet передає, що снігопади також накрили Східне Причорномор’я. У провінціях Трабзон, Різе, Артвін та Гіресун тимчасово закрили початкову та середню школи. У високогір'ї східної провінції Муш висота снігового покриву становить два метри.
У Державній метеорологічній службі наголосили, що по всій Туреччині температура повітря є нижчою за сезонну норму.
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