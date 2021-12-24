У Туреччині сніг заблокував транспортне сполучення з 400 населеними пунктами

Про це пише TRT Haber.



"У різних районах провінції Ван через снігопади заблоковано транспортне сполучення з 400 населеними пунктами", - ідеться в повідомленні.



У країні розчищають дороги від снігу за допомогою важкої техніки.



Видання Hürriyet передає, що снігопади також накрили Східне Причорномор’я. У провінціях Трабзон, Різе, Артвін та Гіресун тимчасово закрили початкову та середню школи. У високогір'ї східної провінції Муш висота снігового покриву становить два метри.



У Державній метеорологічній службі наголосили, що по всій Туреччині температура повітря є нижчою за сезонну норму.



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