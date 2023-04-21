У Туреччині розпочали постачання газу з Чорного моря

Про це повідомляє TRT з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Виступаючи на церемонії введення в експлуатацію чорноморського природного газу в місті Зонгулдак, Ердоган сказав, що Туреччина "зробить історичний крок до енергетичної незалежності".

Країна має на меті задовольнити приблизно 30% своїх річних потреб у природному газі з чорноморських запасів, коли досягне повної потужності. Ердоган зауважив, що Туреччині знадобилося менш як три роки, щоб запропонувати споживачам знайдений газ.

"Ми надаємо природний газ, який наші громадяни використовують на своїх кухнях і для гарячого водопостачання у своїх будинках, безкоштовно протягом 1 року. Крім того, ми не будемо стягувати плату за споживання природного газу в усіх житлових будинках Туреччини протягом одного місяця", - сказав лідер країни на церемонії відкриття родовища.

Крім того, він зазначив, що чорноморський природний газ не тільки "суттєво зменшить залежність країни від іноземного природного газу, але й зробить Філіос і Зонгулдак важливим енергетичним центром".

Туреччина експортуватиме частину газу, яку буде видобувати. На першому етапу там планується видобувати 10 млн кубометрів газу на добу. Однак згодом обсяг видобутку мають збільшити до 40 млн кубометрів на добу.