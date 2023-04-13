Туреччина почала постачати природний газ у Болгарію
12 квітня розпочалося постачання природного газу з Туреччини в Болгарію відповідно до угоди, підписаної на початку січня цього року
Про це повідомляє турецька газо- та нафтопроводна державна компанія BOTAŞ.
Міністр енергетики Болгарії Росен Хрістов вважає, що така співпраця має велике значення для енергетичної безпеки Болгарії.
"Це важливо не лише для Болгарії, а й для всієї Південно-Східної та Центральної Європи. Ми бачимо Туреччину як надійного партнера і обов’язково будемо розширювати нашу співпрацю", - сказав він.
Гендиректор турецької компанії зазначив, що перша поставка становитиме приблизно 55 мільйонів кубічних метрів, але вони матимуть загалом 1,5 мільярда кубічних метрів на рік.
"Ця потужність може розвиватися в напрямку збільшення об'ємів зі збільшенням попиту. Технічно у нас є така можливість", - заявив Бурхан Озджан.
За його словами, обсяг ЗПГ-газу, що надходить до Туреччини, на сьогодні досягає 161 млн кубометрів на день, що рівносильно 50 млрд кубометрів природного газу на рік.
Угоду між країнами підписано 3 січня 2023 року, вона передбачає транспортування в середньому 1,5 млрд кубічних метрів газу на рік протягом 13 років.
- Раніше молдовська компанія-дистриб'ютор електроенергії та газу Energocom підписала з грецьким газовим оператором DEPA Commercial рамкову угоду.
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