Туреччина почала постачати природний газ у Болгарію

Про це повідомляє турецька газо- та нафтопроводна державна компанія BOTAŞ.

Міністр енергетики Болгарії Росен Хрістов вважає, що така співпраця має велике значення для енергетичної безпеки Болгарії.

"Це важливо не лише для Болгарії, а й для всієї Південно-Східної та Центральної Європи. Ми бачимо Туреччину як надійного партнера і обов’язково будемо розширювати нашу співпрацю", - сказав він.

Гендиректор турецької компанії зазначив, що перша поставка становитиме приблизно 55 мільйонів кубічних метрів, але вони матимуть загалом 1,5 мільярда кубічних метрів на рік.

"Ця потужність може розвиватися в напрямку збільшення об'ємів зі збільшенням попиту. Технічно у нас є така можливість", - заявив Бурхан Озджан.

За його словами, обсяг ЗПГ-газу, що надходить до Туреччини, на сьогодні досягає 161 млн кубометрів на день, що рівносильно 50 млрд кубометрів природного газу на рік.

Угоду між країнами підписано 3 січня 2023 року, вона передбачає транспортування в середньому 1,5 млрд кубічних метрів газу на рік протягом 13 років.