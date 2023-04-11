Про це повідомив голова МЗС Угорщини у facebook.

"Завдяки м'якій зимі, що лишилася позаду, Європа вижила з точки зору енергозабезпечення. Проте через радикальне зростання попиту на енергію в економіці Китаю, що перезапускається, і надзвичайно повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури справжньою проблемою стане наступна зима", - написав Сіярто.

За словами посадовця, безпека енергопостачання Угорщини вимагає безперебійного постачання газу, сирої нафти та ядерного палива. Тож, щоб забезпечити виконання цих умов, він вирішив поїхати до Москви.

"Справа не у політичних смаках, а у фізиці. Сьогодні у Москві ми обговоримо найважливіші питання співпраці, необхідні для безпеки енергопостачання Угорщини: спочатку з російським віце-прем'єр-міністром з питань енергетики Олександром Новаком, а потім з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим", - повідомив голова МЗС.