Голова МЗС Угорщини прибув до Москви
У вівторок, 11 квітня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Москви з офіційним візитом. З росіянами чиновник говоритиме про співпрацю в галузі енергетики
Про це повідомив голова МЗС Угорщини у facebook.
"Завдяки м'якій зимі, що лишилася позаду, Європа вижила з точки зору енергозабезпечення. Проте через радикальне зростання попиту на енергію в економіці Китаю, що перезапускається, і надзвичайно повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури справжньою проблемою стане наступна зима", - написав Сіярто.
За словами посадовця, безпека енергопостачання Угорщини вимагає безперебійного постачання газу, сирої нафти та ядерного палива. Тож, щоб забезпечити виконання цих умов, він вирішив поїхати до Москви.
"Справа не у політичних смаках, а у фізиці. Сьогодні у Москві ми обговоримо найважливіші питання співпраці, необхідні для безпеки енергопостачання Угорщини: спочатку з російським віце-прем'єр-міністром з питань енергетики Олександром Новаком, а потім з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим", - повідомив голова МЗС.
- Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав можливе членство України в НАТО неприйнятним. Він пообіцяв зробити все, аби Альянс не став стороною конфлікту з Росією.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна не братиме участі в проєкті Європейського Союзу зі спільної закупівлі 1 мільйону боєприпасів для України.
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