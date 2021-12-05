У Туреччині запобігли замаху на Ердогана, - ЗМІ

Його збиралися підірвати в місті Сіірта, де було заплановано мітинг за участю турецького президента, інформує портал Sabah.



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Невідомі замінували поліцейську автівку з супроводу Ердогана. Один з правоохоронців підвозив на ньому свого друга, а той помітив підозрілий предмет. Оглянувши автомобіль, фахівці підтвердили, що знахідка є саморобним вибуховим пристроєм. Його вивчили експерти, а потім сапери з дотриманням запобіжних заходів знищили СВУ.

Правоохоронні органи Туреччини почали слідство.



Разом з тим, ані сам Ердоган, ані його пресслужба наразі не прокоментували цей випадок.





















Нагадаємо, російська сторона різко невдоволена озброєнням ЗСУ турецькими бойовими "байрактарами".





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