У Туреччині запобігли замаху на Ердогана, - ЗМІ
Турецька поліція зірвала спробу замаху на президента країни Реджепа Таїпа Ердогана
Його збиралися підірвати в місті Сіірта, де було заплановано мітинг за участю турецького президента, інформує портал Sabah.
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Невідомі замінували поліцейську автівку з супроводу Ердогана. Один з правоохоронців підвозив на ньому свого друга, а той помітив підозрілий предмет. Оглянувши автомобіль, фахівці підтвердили, що знахідка є саморобним вибуховим пристроєм. Його вивчили експерти, а потім сапери з дотриманням запобіжних заходів знищили СВУ.
Правоохоронні органи Туреччини почали слідство.
Разом з тим, ані сам Ердоган, ані його пресслужба наразі не прокоментували цей випадок.
- Нагадаємо, російська сторона різко невдоволена озброєнням ЗСУ турецькими бойовими "байрактарами".
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