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У Туреччині запобігли замаху на Ердогана, - ЗМІ

5 грудня, 2021 неділя
10:50
Світ Реджеп Таїп Ердоган

Турецька поліція зірвала спробу замаху на президента країни Реджепа Таїпа Ердогана

Його збиралися підірвати в місті Сіірта, де було заплановано мітинг за участю турецького президента, інформує портал Sabah.

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Невідомі замінували поліцейську автівку з супроводу Ердогана. Один з правоохоронців підвозив на ньому свого друга, а той помітив підозрілий предмет. Оглянувши автомобіль, фахівці підтвердили, що знахідка є саморобним вибуховим пристроєм. Його вивчили експерти, а потім сапери з дотриманням запобіжних заходів знищили СВУ.

Правоохоронні органи Туреччини почали слідство.

Разом з тим, ані сам Ердоган, ані його пресслужба наразі не прокоментували цей випадок.









  • Нагадаємо, російська сторона різко невдоволена озброєнням ЗСУ турецькими бойовими "байрактарами".



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