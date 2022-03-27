У Туреччині заявили, що світу не можна "спалювати мости" з РФ

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє Reuters.



"Якщо всі спалять мости з Росією, то хто, зрештою, буде з ними говорити", - сказав Калин на міжнародному форумі в Досі.



За його словами, українців потрібно підтримувати всіма можливими засобами, щоб вони могли захищатися. Але Калин додав, що "російську сторону так чи інакше потрібно послухати", щоб її скарги були зрозумілі, якщо не виправдані.



Анкара стверджує, що вторгнення Росії в Україну є неприйнятним, але принципово виступає проти західних санкцій і не приєдналася до них.



Турецька економіка, яка перебуває у напруженні через грудневу валютну кризу, значною мірою залежить від російської енергетики, торгівлі та туризму. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тисячі росіян прибули до Туреччини, намагаючись сховатися від санкцій. Керівник інвестиційного офісу Туреччини Ахмет Бурак Дагліоглу окремо розповів форуму, що деякі російські компанії переводять свою діяльність до Туреччини.



Відповідаючи на запитання на про те, чи Туреччина веде бізнес з будь-якими пов'язаними з Путіним людьми, він заявив: "Ми не націлюємось, ми не переслідуємо, ми не шукаємо жодних інвестицій чи капіталу, які можуть бути ненадійними".



Нагадаємо, член НАТО Туреччина має хороші стосунки як з Росією, так і з Україною, і намагається стати посередником у війні.



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