У Twitter-і з'явився офіційний акаунт Європарламенту українською мовою

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Перший твіт був опублікований увечері 8 квітня.



"Разом ми досягнемо успіху: ласкаво просимо до нової сторінки Європарламенту в Twitter українською мовою! Тут ви дізнаєтеся останні новини про те, як ЄС підтримує Україну в її боротьбі - Голова Європарламенту Роберта Мецола",- йдеться у першому твіті Європарламенту українською.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb