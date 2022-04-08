У Twitter-і з'явився офіційний акаунт Європарламенту українською мовою
Європарламент створив новий офіційний акаунт у Twitter, який будуть вести українською
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший твіт був опублікований увечері 8 квітня.
"Разом ми досягнемо успіху: ласкаво просимо до нової сторінки Європарламенту в Twitter українською мовою! Тут ви дізнаєтеся останні новини про те, як ЄС підтримує Україну в її боротьбі - Голова Європарламенту Роберта Мецола",- йдеться у першому твіті Європарламенту українською.
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