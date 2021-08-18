У Twitter почали позначати повідомлення з фейками
У соцмережі Twitter почали тестувати позначку на твітах з недостовірною інформацією
Про це повідомляє пресслужба соцмережі.
"Ми тестуємо функцію, щоб ви могли повідомляти про твіти, які здаються оманливими", - йдеться у повідомленні.
Функцію запустили з 18 серпня у США, Південній Кореї та Австралії.
Повідомляється, це може покращити роботу з дезінформації..
Щоб скористатись функцією, потрібно клікнути на кнопку "Поскаржитися на твіт" і обрати "Це вводить в оману".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.12Продаж 31.49
- Актуальне
- Важливе