У Twitter почали позначати повідомлення з фейками

Про це повідомляє пресслужба соцмережі.



"Ми тестуємо функцію, щоб ви могли повідомляти про твіти, які здаються оманливими", - йдеться у повідомленні.



Функцію запустили з 18 серпня у США, Південній Кореї та Австралії.

Повідомляється, це може покращити роботу з дезінформації..

Щоб скористатись функцією, потрібно клікнути на кнопку "Поскаржитися на твіт" і обрати "Це вводить в оману".



We’re testing a feature for you to report Tweets that seem misleading - as you see them. Starting today, some people in the US, South Korea, and Australia will find the option to flag a Tweet as “It’s misleading” after clicking on Report Tweet. — Twitter Safety (@TwitterSafety) August 17, 2021