У Twitter з'явиться ще одна галочка для офіційних осіб

Про це вона пише у twitter.

Вона зазначила, що підтверджені облікові записи, серед яких державні акаунти, комерційні компанії, ділові представництва, великі ЗМІ, видавці та деякі громадські діячі отримають позначку "Офіційно".

"Багато людей запитували про те, як можна буде відрізнити користувачів, що передплатили Twitter Blue (щомісячну підписку, завдяки якій користувач може придбати "синю галочку" - ред.) із синіми галочками та облікові записи, підтверджені як офіційні. Саме тому ми представляємо мітку "Офіційний" для окремих облікових записів", - пише вона.

Кроуфорд зазначила, що "офіційну" мітку неможливо буде придбати. Судячи з доданого зображення, нова позначка буде сірого кольору.

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022

"Ми продовжимо експериментувати зі способами розрізнення типів облікових записів", додала вона.

31 жовтня стало відомо, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. Суть нововведень полягає в тому, щоб замінити Twitter Blue, додаткову підписку компанії вартістю $4,99 на дорожчу підписку, яка включає верифікацію акаунту.

7 листопада мільярдер Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації.

Ілон Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований.

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