English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У тюрмі Ірану сталася пожежа: Четверо в'язнів задихнулися, понад 60 поранені

У тюрмі Ірану сталася пожежа: Четверо в'язнів задихнулися, понад 60 поранені

17 жовтня, 2022 понедiлок
05:14
Світ в'язниця

Під час пожежі у в'язниці Евін в Ірані четверо в'язнів загинули, а 61 людина отримала поранення

Про це пише CNN з посиланням на державне інформаційне агентство Ірану IRNA.

Губернатор Тегерана Мохсен Мансурі повідомив, що пожежу почали в'язні. Представник служби безпеки Ірану заявив, що "головорізи" підпалили склад тюремного одягу.

Зазначається, що загиблі ув'язнені задихнулися.

Згідно з інформацією, "бунтівники" були відокремлені від інших ув'язнених, а решта затриманих повернулися у свої камери.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Іран
Читайте також:
Николай Княжицкий
15 жовтня, 2022 субота
Микола Княжицький. Держава запхала голову у пісок
15 жовтня, 2022 субота
Кадиров та Пригожин підшукали кандидатуру на заміну Шойгу, - росЗМІ
Павло Латушко
15 жовтня, 2022 субота
Якщо у Путіна не вийде з Україною, він спробує остаточно анексувати Білорусь, - Латушко
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
17 жовтня
05:55
Українське зерно
ООН, Україна і Туреччина підтримали продовження дії "зернової угоди"
05:33
Євросоюз
ЄС розгляне запровадження "тимчасового цінового коридору" на російський газ, - Reuters
01:52
Володимир Зеленський
Зеленський закликав брати у полон якнайбільше окупантів
01:14
окупанти
У Росії заблокували сайт "Хочу жить", де можна здатися в полон ЗСУ
00:47
іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"
ЗСУ за годину збили 11 дронів-камікадзе на Півдні
00:20
Володимир Зеленський
Зеленський закликає громадян обмежити споживання електрики у пікові години
2022, неділя
16 жовтня
23:46
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС заміновано, а співробітників катують, - очільник "Енергоатому" Котін
23:21
Володимир Зеленський
Україна експортувала майже 8 млн тонн продовольства. Це понад 600 суден, - Зеленський
22:37
Віталій Кім
В Миколаївській області є "прильоти" іранських дронів, кілька вдалося збити, - Кім
22:25
РФ
Очільники МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС створити міжнародний спецтрибунал проти керівництва РФ
22:24
Ексклюзив
Втрати окупантів
Таке відчуття, що ворог змирився, що Бахмут він не візьме, оскільки росіяни почали знищувати місто, - боєць ТрО Фірсов
22:21
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російська армія вже звикла до відступу й все частіше вчиться рити окопи. Колонка Сергія Згурця
21:56
хакери
Хакери з України атакували російську ТЕЦ і залишили Ленінградську область без світла
21:25
Ексклюзив
Втеча з Білорусі 100 тисяч чоловіків закінчиться колапсом в країні, - опозиціонер Латушко про мобілізацію білорусів
21:18
Джейк Салліван
США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван
21:17
В Білорусі затримали кілька людей, які начебто готували теракти за наказом опозиції
В Білорусі затримали кілька людей, які начебто готували теракти за наказом опозиції
20:44
Михайло Мудрик (в центрі)
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги "Шахтаря" над "Динамо"
20:36
гаубиця FH-70
За 16 жовтня авіація ЗСУ завдала понад 20 ударів по окупантам, - Генштаб
20:28
Оновлено
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
УПЛ: результати усіх матчів 7-го туру чемпіонату України
20:21
лікарня Бєлгорода
У Бєлгороді цивільним відмовляють у медичній допомозі через велику кількість поранених військових
20:07
російські окупанти
Окупанти евакуюють з Херсону до Криму свої "держустанови", - Генштаб ЗСУ
19:46
Сергій Шойгу
Позашлюбна донька Шойгу є громадянкою Литви, - ЗМІ
19:40
Інтерв’ю
Путін Байден
Російській генерали розуміють, що програють і їх зроблять винними і у військових злочинах, і в мобілізації, - Фейгін
19:36
Солдатам-мусульманам не сподобалося, що полковник сказав про Аллаха. Журналісти з'ясували, з чого почалася бійня поблизу Бєлгорода
19:29
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з Міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.
"Зерновий коридор" у Чорному морі діятиме до 22 листопада
19:12
Ексклюзив
Віталій Портников
Сьогоднішня Росія вважає весь український народ зрадниками "руського миру", тому прагне його знищити, - Портников
19:07
Андрій Лунін (у червоному светрі) у грі проти "Барселони"
Українець Лунін допоміг "Реалу" здолати "Барселону" в Ель-Класико
19:07
орки
Російський "мобік" скаржиться, що у них немає нічого, а в українців "є все". Перехоплення ГУР
18:52
Шахтар - Динамо, Михайло Діанов, Азовсталь
УПЛ: "Шахтар" переміг "Динамо" у матчі з вилученням та пенальті
18:48
Пташка з Азовсталі виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем", а Діанов першим вдарив по м'ячу
Пташка з Азовсталі виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем", а Діанов першим вдарив по м'ячу
18:25
Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра
Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра
18:24
Дмитро Пєсков
"Буде доведена до кінця", - Пєсков про війну з Україною
18:10
OPINION
Сергій Марченко
Мобілізація для загарбницької війни – крайній крок
18:06
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Звільнення Херсона може відбутись у жовтні, – генерал США Ходжес
17:56
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
Росіяни зазнають колосальних втрат на Херсонщині, - полковник СБУ Костенко
17:43
Сербія
Нам не місце в ЄС, - голова МВС Сербії
17:23
Таміла Ташева
Росіяни утримують в Криму викрадених на окупованих територіях, - представниця президента
17:20
Ексклюзив
ППО ЗСУ
Західні засоби ураження допоможуть Україні збивати щонайменше 70% російських ракет, - експерт Defense Express
17:06
Ганна Маляр
Співвідношення втрат України та Росії складає 1 до 6.5, - Міноборони
16:25
Ексклюзив
Мангушев з Гіркіним
Для України Гіркін важливий як велике джерело інформації, - військовий експерт Ступак
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV