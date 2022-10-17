У тюрмі Ірану сталася пожежа: Четверо в'язнів задихнулися, понад 60 поранені

Про це пише CNN з посиланням на державне інформаційне агентство Ірану IRNA.

Губернатор Тегерана Мохсен Мансурі повідомив, що пожежу почали в'язні. Представник служби безпеки Ірану заявив, що "головорізи" підпалили склад тюремного одягу.

Зазначається, що загиблі ув'язнені задихнулися.

Згідно з інформацією, "бунтівники" були відокремлені від інших ув'язнених, а решта затриманих повернулися у свої камери.

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