У тюрмі Ірану сталася пожежа: Четверо в'язнів задихнулися, понад 60 поранені
Під час пожежі у в'язниці Евін в Ірані четверо в'язнів загинули, а 61 людина отримала поранення
Про це пише CNN з посиланням на державне інформаційне агентство Ірану IRNA.
Губернатор Тегерана Мохсен Мансурі повідомив, що пожежу почали в'язні. Представник служби безпеки Ірану заявив, що "головорізи" підпалили склад тюремного одягу.
Зазначається, що загиблі ув'язнені задихнулися.
Згідно з інформацією, "бунтівники" були відокремлені від інших ув'язнених, а решта затриманих повернулися у свої камери.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе