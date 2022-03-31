Про це йдеться у оголошенні про створення полку, повідомляє «Наша нива».

«Погонь» створюють білоруські офіцери за підтримки Збройних сил України. Рекрутинговий центр полку Пагоня розташований у Варшаві. Перевагу віддають чоловікам віком від 20 до 40 років, які мають досвід військової служби.

Розглядаються кандидати з добрим рівнем фізичної підготовки, спортсмени. Після курсу військової підготовки всі кандидати підписують договір і набувають офіційного статусу військовослужбовця міжнародного легіону ЗСУ.

Підготовка здійснюється під керівництвом досвідчених білоруських та українських інструкторів. Контракт передбачає оклад та страховку життя та здоров'я, пишуть у повідомленні.

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