У Варшаві розпочали набір білоруського полку "Погонь" для допомоги ЗСУ
Метою військових є захист незалежності України, а також створення основи для нової професійної білоруської армії
Про це йдеться у оголошенні про створення полку, повідомляє «Наша нива».
«Погонь» створюють білоруські офіцери за підтримки Збройних сил України. Рекрутинговий центр полку Пагоня розташований у Варшаві. Перевагу віддають чоловікам віком від 20 до 40 років, які мають досвід військової служби.
Розглядаються кандидати з добрим рівнем фізичної підготовки, спортсмени. Після курсу військової підготовки всі кандидати підписують договір і набувають офіційного статусу військовослужбовця міжнародного легіону ЗСУ.
Підготовка здійснюється під керівництвом досвідчених білоруських та українських інструкторів. Контракт передбачає оклад та страховку життя та здоров'я, пишуть у повідомленні.
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