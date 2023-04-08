У Ватикані поєднали розповіді дітей з України та Росії на Хресній дорозі

Про це пише Vatican News та видно у трансляції хресної дороги.

Люди з земель, поранених бомбами, ракетами, пострілами чи убивчою ненавистю, раніше ділилися з Папою Франциском своїми свідченнями – і ці спогади стали роздумами, які супроводжують молитву Хресної дороги цього року.

Темою молитви став "Голоси миру в час війни". Сам понтифік молився в "Домі святої Марти" через похолодання в Римі і свій нещодавній бронхіт.

На десятій зупинці, на якій роздуми зосереджені на тому, як Ісус був обдертий з одягу, упорядники поєднали свідчення українського та російського підлітків.

Перший розповідає про те, як вночі тікав із родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де вже багато років працює його бабуся. І на кордоні довелося попрощатися з батьком.

"Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Врешті, моя сім’я вирішила повернутися в Україну", – розповідає він.

Напротивагу дали розповідь росіянина: "Я російський хлопець, і коли це говорю, то майже відчуваю провину, й одночасно, не розумію чому, а тому почуваюся подвійно зле. Обдертий зі щастя та мрій на майбутнє".

Росіянин згадує про свого старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть.

"Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання. Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки", – пожалівся хлопець.

За словами російського хлопця, шкільний товариш сказав йому на вухо, що йде війна, – і він вдома написав молитву за мир.

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зазначив, що текст хресної дороги Via Crucis він дізнався зі ЗМІ, а не з опису, який зазвичай публікують напередодні.

Український дипломат обурився: "Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!".