У Ватикані суд вперше в історії засудив кардинала до ув'язнення

Про це інформує France 24.

Зазначається, що 75-річний Джованні Анджело Беччу отримав 5,5 років тюрми за участь у злочинній змові, шахрайство, зловживання службовим становищем, надання неправдивої інформації, корупцію, відмивання коштів та оприлюднення секретних документів. Упродовж останніх 10 років кардинал був одним із найвпливовіших людей у Ватикані.

Адвокат кардинала заявив, що його клієнт не винний, тож він подаватиме апеляцію.

В основі обвинувачень - сумнівна угода, укладена Беччу у 2014 році. Тоді він працював заступником державного секретаря Святого престолу із загальних справ і розпоряджався майже €452 млн. Більша частина цих коштів була пожертвами на допомогу нужденним - так званим денарієм святого Петра. Беччу вирішив вкласти їх у розкішну лондонську нерухомість.

Зараз у розпорядженні Ватикану, окрім приміщень дипломатичних місій, понад пʼять тисяч різних будівель: близько чотирьох тисяч в Італії, решта - за кордоном. Однак угода, яку уклав Беччу, виявилася для Ватикану надзвичайно збитковою. Втрати від цієї інвестиції, за даними аудиторів, становили £89 мільйонів (близько €104 млн).

Повідомляється, що кардинал на момент злочину був третьою людиною у Ватикані, а саме заступником державного секретаря з загальних справ. Процес над ним і девʼятьма його спільниками тривав понад два роки.

Судовий процес є безпрецедентним і став можливим лише завдяки реформам Папи Франциска. У квітні він ухвалив, що кардиналів і єпископів можуть судити нарівні з усіма іншими членами церкви.