Папа Франциск призначив 21 кардинала: це збільшить його вплив на обрання наступника

Про це повідомляє Vatican News.

18 з 21 нових призначенців молодші 80 років, а отже, матимуть право голосу на можливому конклаві з обрання нового Папи Римського. Правила Ватикану не дозволяють кардиналам, старшим за цей вік, голосувати на конклаві.

Призначення до Колегії кардиналів Католицької церкви, яка обирає нових очільників Ватикану, фактично дає можливість понтифіку впливати на обрання свого наступника, пише DPA.

Це означає, що 99 з 137 кардиналів, які наразі мають право обирати наступного Папу, були призначені Франциском, якому зараз 86 років.

Як і в попередні роки, Франциск дедалі частіше обирає єпископів і архиєпископів з неєвропейських країн для призначення кардиналами. Цього разу його увага зосереджена на духовенстві з Африки та Азії, включаючи нових кардиналів з Танзанії, Малайзії, Південного Судану, КНР і ПАР.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

На початку червня спецпосланець Папи кардинал Маттео Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня Дзуппі прибув до Москви й зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей. 4 липня кардинал Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

3 серпня під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та попросив вибачення за "неспроможність зробити щось більше".

Днями Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа просуває наративи про "великодержавність РФ".

А згодом він прокоментував свою скандальну заяву про "велику матінку Росію" та заявив, що його неправильно зрозуміли, адже він мав на увазі культуру.

Водночас 21 вересня Папа Франциск засудив використання "конвенційної зброї" проти цивільних цілей. Це сталося наступного дня після того, як росіяни атакували Львів "шахедами" і знищили склад гуманітарної допомоги.