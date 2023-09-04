Папа Франциск пояснив свої компліменти Російській імперії: "Культуру не можна скасовувати через політику"

Про це пише Vatican News, посилаючись на відповідь Франциска журналістам.

Журналісти поцікавилися у Папи, чому у своїй промові він згадав Петра І та Катерину ІІ, на що він відповів, що мав на увазі "відповідальність за свою спадщину".

"І наприкінці розмови я залишив їм (молоді - ред.) послання, послання, яке завжди повторюю: взяти на себе відповідальність за свою спадщину", - пояснив Франциск.

Папа Римський пояснив, що для того, аби зазначити, про яку спадщину йдеться, він покликався на ідею великої Росії бо "російська спадщина є дуже доброю та дуже гарною".

"До прикладу, в царині літератури, в царині музики, аж до Достоєвського, який сьогодні говорить нам про зрілий гуманізм. Щоб вони взяли на себе цей гуманізм, який розвивався в мистецтві та літературі. Це другий аспект із того, що я говорив про спадщину", – пояснив святий отець.

Він сказав, що посилався у своїй промові на Петра І та Катерину ІІ, тому що саме їх вивчав у школі, а також наголосив, що, можливо, це був "неправильний приклад".

"Говорячи про велику Росію, можливо не стільки в географічному сенсі, скільки культурному, мені згадалося те, чому нас вчили в школі: Петро І, Катерина ІІ. І тут виплив цей третій елемент, що, мабуть, не зовсім правильний. Не знаю. Нехай історики скажуть. Але це було доповнення, яке спало мені на думку, бо я вивчав це в школі", - каже Папа.

У підсумку він наголосив, що таким чином намагався закликати російську молодь до "відповідальності за свою спадщину".

"А який спадок залишила велика Росія? Російська культура має красу, має велику глибину, і не слід її стирати через політичні проблеми. У вас були темні роки в Росії, але спадщина завжди залишалася такою", - додав святий отець.

Він також наголосив, що не хотів надавати своїй промові імперіалістичного характеру.

"Я не мав на увазі імперіалізм, коли говорив це, я говорив про культуру, а передавання культури ніколи не є імперіалістичним, ніколи; це завжди діалог, і я говорив про це", - сказав Папа.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу, однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Маттео Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня Дзуппі прибув до Москви й зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей. 4 липня кардинал Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

3 серпня під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та попросив вибачення за "неспроможність зробити щось більше".

Днями Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа просуває наративи про "великодержавність РФ".