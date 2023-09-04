Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Папа Франциск пояснив свої компліменти Російській імперії: "Культуру не можна скасовувати через політику"

Папа Франциск пояснив свої компліменти Російській імперії: "Культуру не можна скасовувати через політику"

4 вересня, 2023 понедiлок
21:34
Світ Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск прокоментував свою скандальну заяву про "велику матінку Росію" та заявив, що його неправильно зрозуміли, адже він мав на увазі культуру

Про це пише Vatican News, посилаючись на відповідь Франциска журналістам.

Журналісти поцікавилися у Папи, чому у своїй промові він згадав Петра І та Катерину ІІ, на що він відповів, що мав на увазі "відповідальність за свою спадщину".

"І наприкінці розмови я залишив їм (молоді - ред.) послання, послання, яке завжди повторюю: взяти на себе відповідальність за свою спадщину", - пояснив Франциск.

Папа Римський пояснив, що для того, аби зазначити, про яку спадщину йдеться, він покликався на ідею великої Росії бо "російська спадщина є дуже доброю та дуже гарною".

"До прикладу, в царині літератури, в царині музики, аж до Достоєвського, який сьогодні говорить нам про зрілий гуманізм. Щоб вони взяли на себе цей гуманізм, який розвивався в мистецтві та літературі. Це другий аспект із того, що я говорив про спадщину", – пояснив святий отець.

Він сказав, що посилався у своїй промові на Петра І та Катерину ІІ, тому що саме їх вивчав у школі, а також наголосив, що, можливо, це був "неправильний приклад".

"Говорячи про велику Росію, можливо не стільки в географічному сенсі, скільки культурному, мені згадалося те, чому нас вчили в школі: Петро І, Катерина ІІ. І тут виплив цей третій елемент, що, мабуть, не зовсім правильний. Не знаю. Нехай історики скажуть. Але це було доповнення, яке спало мені на думку, бо я вивчав це в школі", - каже Папа.

У підсумку він наголосив, що таким чином намагався закликати російську молодь до "відповідальності за свою спадщину".

"А який спадок залишила велика Росія? Російська культура має красу, має велику глибину, і не слід її стирати через політичні проблеми. У вас були темні роки в Росії, але спадщина завжди залишалася такою", - додав святий отець.

Він також наголосив, що не хотів надавати своїй промові імперіалістичного характеру.

"Я не мав на увазі імперіалізм, коли говорив це, я говорив про культуру, а передавання культури ніколи не є імперіалістичним, ніколи; це завжди діалог, і я говорив про це", - сказав Папа.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу, однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Маттео Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня Дзуппі прибув до Москви й зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей. 4 липня кардинал Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

3 серпня під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та попросив вибачення за "неспроможність зробити щось більше".

Днями Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа просуває наративи про "великодержавність РФ".

Росія
Папа Римський Франциск
Читайте також:
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
3 вересня, 2023 неділя
Російський пілот, який приземлив ворожий гелікоптер в Україні, розповів про деталі спецоперації
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
3 вересня, 2023 неділя
Українські військові знищили російський спостережний комплекс "Аванпост"
Герасімов путін шойгу
Автор Антін Борковський
3 вересня, 2023 неділя
Зараз Росією керує не персонально Путін, а мафіозна структура, - російський дисидент Яковенко
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.41
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 вересня
22:17
Путін і Кім Чен Ин
Кім Чен Ин планує приїхати до Путіна і обговорити постачання РФ зброї для війни в Україні, - NYT
22:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Тактика активної оборони на півдні зіграла злий жарт із російськими військами. Колонка Сергія Згурця
21:52
Огляд
Ігор Коломойський, суд
Що відбувається із олігархом Коломойським: реальний кримінал чи гра на випередження
21:29
Ердоган розповів про результати обговорення з Путіним "зернової угоди"
21:12
Путін нагородив 24-річну доньку Кадирова медаллю "за багаторічну творчу діяльність"
20:40
поліція ілюстративне
У Києві повідомили про замінування всіх ТРЦ
20:19
У віці 56 років помер ексфронтмен гурту Smash Mouth Стів Гарвелл
20:07
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Кінець епохи одних олігархів, початок епохи інших
20:04
поранення, протезування
Понад 20 тис. українців пережили щонайменше одну ампутацію за час війни з РФ
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 558 дня війни: дрони зі штучним інтелектом на озброєнні ЗСУ та успіхи Сил оборони на Таврійському напрямку
20:00
УБД
У Раді зареєстрували законопроєкт про спрощене отримання статусу УБД за QR-кодом
19:53
Ексклюзив
Олаф Шольц
Політолог назвав одну із причин, чому Шольц блокує постачання ракет Taurus Україні
19:40
нафта
У мінфіні США заявили, що обмеження ціни на російську нафту працює
19:40
Внаслідок атаки окупантів на Нікопольщину є руйнування приватних будинків
19:38
ЗСУ, українські військові
ЗСУ відбили атаки ворога біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, — Генштаб
19:30
Джозеф Байден
WSJ: 73% опитаних американців вважають Байдена застарим для переобрання
19:30
Ексклюзив
Офіцер батальйону імені генерала Кульчицького Володимир Пастушок (позивний Пісня)
"Війна почалася з цього монастиря, куди у 2014 році приїхав Гіркін": доброволець Пісня про Святогірську Лавру на Донеччині
19:24
У "Шахтарі" показали, як "Донбас Арена" поросла бур'яном в окупації
19:15
Дмитро Кулеба
У МЗС анонсували розмову Ердогана та Зеленського після зустрічі президента Туреччини з Путіним
18:54
Сергій Шойгу
Шойгу назвав українські морські дрони однією з причин виходу РФ із "зернової угоди"
18:51
Укрпошта
Укрпошта знизила вартість послуг на посилки за кордон
18:14
держпереворот у Габоні
Лідер перевороту в Габоні склав президентську присягу та пообіцяв вільні вибори
18:03
Удари по Чонгарському і Генічеському мостах 
Гуменюк назвала головні логістичні шляхи ворога з Криму після пошкодження Чонгарського мосту
18:01
OPINION
Жак Жаб'є
Конституційні засади державної політики у сфері культури
17:59
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Італія готова долучитися до відновлення зруйнованого РФ Спасо-Преображенського собору в Одесі
17:36
електроенергія
​НКРЕКП вимагає від Укренерго пояснити причину аварійної допомоги з Європи у липні-серпні
17:28
Оновлено
Потяг
Потяг Одеса - Дніпро затримується "через нештатну ситуацію"
17:23
У "ДНР" двох українських військових "засудили" до понад 20 років арешту
17:19
Оновлено
замінування
У Києві перевірили усі школи та коледжі після повідомлення про мінування
17:14
російські окупанти
Троє колаборантів, які коригували удари РФ по Лиману та Дніпропетровщині, отримали тюремні строки
17:11
На фото: Павло Вишебаба на Netflix у документальному серіалі "Матері війни"
Netflix "поховав" військового та поета Вишебабу в документалці "Матері війни"
17:10
Ексклюзив
окупанти
Defense Express: Росія перекидає резерви з інших напрямків, щоб утримати Бахмут
16:56
Вийшов трейлер фільму "Ґодзілла мінус один"
16:55
Оновлено
Ердоган і Путін
Путін після переговорів з Ердоганом назвав умови повернення РФ до "зернової угоди"
16:45
Ексклюзив
Знешкодження ворожої ДРГ
У ДПСУ розповіли, у якій області фіксується більша активність ворожих ДРГ
16:41
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Гуменюк заявила, що росіяни отримали нову партію "шахедів"
16:33
Оновлено
Збиті російські безпілотники
Україна заявила про падіння російських дронів у Румунії. Бухарест вважає, що прямої загрози не було
16:32
Оновлено
Олексій Резніков
Комітет Ради підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони
16:30
мобілізація росія, чмобікі
В окупованому Криму банки передають інформацію про клієнтів у військкомати для мобілізації
16:21
У Києві мають намір карати заклади громадського харчування, які працюють у комендантську годину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV