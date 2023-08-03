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Зло дуже жорстоке: Папа Франциск вибачився перед українцями, що не може зупинити війну

3 серпня, 2023 четвер
20:24
Війна з Росією Папа Франциск діти Україна

Під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та попросив вибачення за "неспроможність зробити щось більше"

Про результати зустрічі української молоді з УГКЦ і РКЦ зі Святішим Отцем Франциском в Апостольській нунціатурі в Лісабоні інформує пресслужба УГКЦ.

"Ця зустріч була дуже емоційна. Папа уважно слухав і вдивлявся, втирав сльози української молоді, яка прийшла розповісти йому правду про війну, про те, що Росія руйнує життя в Україні. Папа Франциск дуже коротко говорив, запевняючи у своїй молитві за Україну. Також Святіший Отець попросив у молоді вибачення за свою неспроможність зробити щось більше, наголошуючи, що зло дуже жорстоке", - зазначив заступник голови Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ отець Роман Демуш.

За його словами, у зустрічі з Франциском узяли участь 500 молодих людей. Молодь подарувала Папі символічні подарунки – сніп пшениці, коровай, зарваницьку воду, говорячи про те, що сьогодні в Україні існує небезпека загинути не лише від російських ракет і куль, а й від голоду.

Також повідомляється, що серед делегації була "священнича сім'я". Зокрема, Ірина Більська передала Папі уламки ракет, які впали на подвір'я церкви в Бериславі, що на Херсонщині, й розповіла, що їхній храм став пристанищем для кількох тисяч людей. Також вона наголосила на тому, як страждають українські сім'ї, що через війну не мають можливості бути разом.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Маттео Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня Дзуппі прибув до Москви й зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей.

4 липня кардинал Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

30 липня Папа Римський Франциск під час недільної відправи у Ватикані звернувся із закликом до Росії відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати зерно. Зеленський назвав цей заклик важливим.

Україна
Португалія
Папа Римський Франциск
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