У Ватикані заявили, що трансгендери можуть бути хрещеними батьками та приймати хрещення

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у липні єпископ Хосе Негрі з Санто-Амаро в Бразилії надіслав до доктринального офісу Ватикану шість запитань щодо ЛГБТ-людей та їхньої участі в таїнствах хрещення та одруження. У Ватикані пояснили, що трансгендерні люди можуть бути хрещені за певних умов і доки "немає ризику викликати публічний скандал чи дезорієнтацію серед вірян".

Відповіді на ці питання були схвалені Папою Франциском 31 жовтня. Видання відзначає, що таким чином Папа Римський намагається зробити церкву більш привітною для ЛГБТ-спільноти, при цьому не змінюючи вчення, яке стверджує, що потяг до одностатевих відносин не є гріхом, але одностатеві стосунки - є.

Попри це, зазначається, що Ватикан відповів розпливчасто на запитання про те, чи може одностатева пара провести церковне хрещення усиновленої дитини.