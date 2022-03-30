У Великій Британії на благодійному концерті світові попмузиканти зібрали $16 млн допомоги для України
У британському Бірмінґемі під час телеконцерту на підтримку України попмузиканти зібрали $16 млн
Про це пише BBC.
Телеконцерт став відповіддю на заклик Комітету з надзвичайних ситуацій Великої Британії для України. У ньому взяли участь Ед Ширан, Каміла Кабелло, Найл Роджерс, Емілі Санде, Snow Patrol, Енн-Марі, Беккі Хілл, Грегорі Портер, Палома Фейт, Том Оделл і The Manic Street Preachers.
Музиканти зібрали 12,2 млн фунтів стерлінгів ($16 млн, - ред.) допомоги для України. Двогодинний концерт відвідало 8 тис. людей, іще мільйони дивилися його по телебаченню.
"Велике спасибі, що прийшли. Це така важлива справа, і я маю честь бути тут", - наголосив Ед Ширан.
Кубинсько-американська співачка Каміла Кабельо додала, що весь світ молиться за мир і безпеку українців, і подякувала тим, хто долучився до збору коштів.
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