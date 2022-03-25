Ед Ширан відреагував на пропозицію гурту "Антитіла" провести разом телеміст на підтримку України: чекаю, щоб послухати вашу музику

Співак опублікував історію в Instagram.



"Друзі, я подивився ваше відео. Я просто хочу сказати всім українцям. Я люблю вас. Я підтримую вас. І я так пишаюся тим, що буду брати участь у цій благодійній події наступного тижня! З нетерпінням чекаю, щоб послухати вашу музику, хлопці. Надсилаю вам усю свою любов", - сказав співак.







Раніше "Антитіла" опублікували звернення до співака. Вони запропонували зробити телеміст під час благодійного концерту на якому виступатиме Ед Ширан.



"Сьогодні ми дізналися про твій благодійний концерт для України, який відбудеться у Бірмінгемі.

І пропонуємо зробити телеміст Київ - Бірмінгем із живим увімкненням з Києва.

Ви граєте там, ми граємо тут, в Києві, в місті яке не скорилося і ніколи не скориться російським окупантам. Ми не боїмося, ми хочемо через музику показати всьому світу що Україна сильна і нескорена. Ми будемо битися і співати заради перемоги на очах у всього світу який підтримує нас.

Тож 29 березня, ми готові!" - сказав Тарас Тополя.



Нагадаємо, українські музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя та гурт "Антитіла" повідомили, що підписали контракт на проходження служби в Силах територіальної оборони Збройних Сил України.