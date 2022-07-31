У Великій Британії українські військові навчаються на кораблях протимінної боротьби

Про це повідомляють у ВМС ЗС України.

Зазначається, що заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов та міністр збройних сил Сполученого Королівства, член парламенту Джеймс Гіппі зустрілися з українськими моряками, які навчаються Королівськими Військово-морськими силами, а також відвідали піхотні навчання армії.

Під час візиту міністр збройних мил Сполученого Королівства та заступника міністра оборони України мали можливість обговорити та спостерігати за ходом навчаннями.

Також відбулося спілкування з українськими військовослужбовцями – учасниками програми та обговорення курсової підготовки.

"Інтенсивність, з якою тренуються українські солдати та моряки гідна захоплення. Вони працюють з упором на військо. Проводити навчання, яке відповідає цій інтенсивності та зосередженості, непросто. Королівський флот і британська армія працюють багато годин і використовують увесь свій оперативний досвід, щоб переконатися, що їхні нові українські друзі повернуться до битви з найкращими шансами на перемогу", - зазначив Джеймс Гіппі.

Королівські Військово-морські сили з травня цього року навчають повні екіпажі українських моряків, навчаючи їх керувати кораблями протимінної боротьби класу Сандаун.

Українські військовослужбовці пройшли початкові курси в навчальних закладах за низкою спеціалізацій, включно з експлуатацією гідроакустичної системи, інженерним забезпеченням, боротьбою з пошкодженнями та навігацією. Це супроводжується обміном знаннями разом з екіпажами Королівського флоту та оперативною підготовкою на морі.

Сполучене Королівство запропонувало навчити до 10 000 українських військовослужбовців бойовим навичкам. Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення Росії, і наразі становить понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги та включає понад 5000 одиниць легкого протитанкового засобу нового покоління NLAW та реактивних системи залпового вогню M270.

Також близько 1050 британських військовослужбовців буде задіяно під час виконання програми, яка проходитиме на об’єктах міністерства оборони на північному заході, південному заході та південному сході Сполученого Королівства. Кожен курс триватиме кілька тижнів і проводитиметься підрозділами 11-ї бригади сприяння силам безпеки.

Підготовка дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички для ефективного ведення бойових дій на передовій. Базуючись на базовій підготовці солдатів у Великій Британії, курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

Уряд Сполученого Королівства оперативно закупив автомати АК для програми навчання, тобто українські солдати зможуть тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій.

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