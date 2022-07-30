Британський парламентар закликав видворити посольство РФ
Британський депутат Кріс Брайант сказав, що Великій Британії варто відправити російське посольство назад до Москви
Про це він написав у twitter.
"Це повинно бути незаконно. Це заклик до військових злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви", - написав він.
Також парламентар тегнув акаунт міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс і додав "Що ти збираєшся робити?".
Раніше посольство Росії у Британії опублікувало твіт де закликало до страти бійців "Азова" та виправдовувало їхнє вбивство. Твіттер демонструє пост із попередженням, що написане порушує правила щодо проявів ненависті.
Крістофер Брайант - британський політик, член парламенту з 2001 року і тіньовий міністр з питань реформи системи соціального забезпечення з 2013 року.
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