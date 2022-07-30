Британський парламентар закликав видворити посольство РФ

Про це він написав у twitter.

"Це повинно бути незаконно. Це заклик до військових злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви", - написав він.

Також парламентар тегнув акаунт міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс і додав "Що ти збираєшся робити?".

Раніше посольство Росії у Британії опублікувало твіт де закликало до страти бійців "Азова" та виправдовувало їхнє вбивство. Твіттер демонструє пост із попередженням, що написане порушує правила щодо проявів ненависті.

Крістофер Брайант - британський політик, член парламенту з 2001 року і тіньовий міністр з питань реформи системи соціального забезпечення з 2013 року.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"

Посольство РФ у Великій Британії заявило, що бійці українського полку "Азов" заслуговують на принизливу смерть, бо вони "не справжні солдати".

В МЗС заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.

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