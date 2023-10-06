У Великій Британії винесли вирок чоловіку, який у 2021 році хотів убити Єлизавету ІІ

Про це пише Reuters.

Зазначається, що обвинувачений Джасвант Сінгх Чейл планував вбиту королеву у Різдво у 2021 році, коли Єлизавета ІІ знаходилася у своєму замку.

Суддя Ніколас Хілліард сказав, що Чейла слід утримувати в психіатричній лікарні високого рівня безпеки, перш ніж відправити у в'язницю. Він також зауважив, що злочинець "втратив зв’язок з реальністю настільки, що став психопатом: "Він задумав убити королеву на початку 2021 року, коли він не був хворим. Він вжив заходів, щоб спробувати наблизитися до своєї цілі та отримати корисні навички, коли, знову ж таки, він не був психом".

Суд зазначив, що Чейл був одержимим "Зоряними війнами" та фантазував про те, щоб бути персонажем "лорда ситхів" із серії фільмів "Дарт Чайлус". Він також часто переписувався із чат-ботом зі штучним інтелектом Sarai. У чаті він обмінювався з нею повідомленнями сексуального характеру, вважав Сара своєю дівчиною та вірив, що вони будуть разом після того, як він уб’є королеву.

Пізніше Чейл зізнався у злочині за звинуваченням у державній зраді. Він також визнав себе винним у погрозі вбивством та зберіганні зброї. Суд оголосив вирок чоловікові щодо позбавлення волі на 9 років.