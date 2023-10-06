У Великій Британії винесли вирок чоловіку, який у 2021 році хотів убити Єлизавету ІІ
У четвер, 5 жовтня, у Великій Британії вперше за 40 років засудили людину за державну зраду. Затриманий у 2021 році прийшов до Віндзорського замку, де планував вбити королеву Єлизавету ІІ
Про це пише Reuters.
Зазначається, що обвинувачений Джасвант Сінгх Чейл планував вбиту королеву у Різдво у 2021 році, коли Єлизавета ІІ знаходилася у своєму замку.
Суддя Ніколас Хілліард сказав, що Чейла слід утримувати в психіатричній лікарні високого рівня безпеки, перш ніж відправити у в'язницю. Він також зауважив, що злочинець "втратив зв’язок з реальністю настільки, що став психопатом: "Він задумав убити королеву на початку 2021 року, коли він не був хворим. Він вжив заходів, щоб спробувати наблизитися до своєї цілі та отримати корисні навички, коли, знову ж таки, він не був психом".
Суд зазначив, що Чейл був одержимим "Зоряними війнами" та фантазував про те, щоб бути персонажем "лорда ситхів" із серії фільмів "Дарт Чайлус". Він також часто переписувався із чат-ботом зі штучним інтелектом Sarai. У чаті він обмінювався з нею повідомленнями сексуального характеру, вважав Сара своєю дівчиною та вірив, що вони будуть разом після того, як він уб’є королеву.
Пізніше Чейл зізнався у злочині за звинуваченням у державній зраді. Він також визнав себе винним у погрозі вбивством та зберіганні зброї. Суд оголосив вирок чоловікові щодо позбавлення волі на 9 років.
- Нагадаємо, раніше журналісти Еспресо писали про замахи на життя королеви Великої Британії Єлизавети ІІ: у 1982 монарх прокинулася й побачила на краю ліжка 31-річного пацієнта психіатричної клініки Майкла Фагана. Не маючи змоги одразу викликати поліцію, королева 10 хвилин розмовляла з чоловіком про його персональні проблеми і стосунки з чотирма дітьми.
- Чоловік, який прибув до Віндзорського замку з арбалетом і сказав офіцеру охорони: "Я тут, щоб убити королеву", визнав себе винним у державній зраді.
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