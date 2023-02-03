Погрожував вбити королеву Єлизавету: чоловік визнав звинувачення у державній зраді
Чоловік, який прибув до Віндзорського замку з арбалетом і сказав офіцеру охорони: "Я тут, щоб убити королеву", визнав себе винним у державній зраді
Про це пише BBC.
Джасвант Сінгх Чейл 25 грудня 2021 року намагався увірватися до Віндзорського замку, де тоді перебувала покійна королева Великої Британії Єлизавета II. Він сказав поліціянтам: "Я тут, щоб убити королеву".
Чейл, який на той час працював у супермаркеті Co-op, піднявся на територію замку за допомогою нейлонової мотузкової драбини та пробув там близько двох годин. Зловмисник з'явився в резиденції у масці та озброєний арбалетом.
У відео, опублікованому на Snapchat за кілька хвилин до того, як він увійшов до замку, Чейл сказав: "Мені шкода, мені шкода за те, що я зробив і що я буду робити. Я спробую вбити Єлизавету ... Це помста за тих, хто загинув у різанині в Джалліанвала Багх у 1919 році. Це також помста за тих, хто був убитий, принижений і дискримінований через свою расу".
3 лютого 2023 року він визнав себе винним у статті 2 Закону про державну зраду, а також у володінні бойовою зброєю та погрозах вбивством.
Нині чоловік перебуває у психіатричній лікарні Бродмур, а на судове засідання з'явився через відеоконференцію.
- Нагадаємо, раніше журналісти Еспресо писали про замахи на життя королеви Великої Британії Єлизавети ІІ: у 1982 монарх прокинулася й побачила на краю ліжка 31-річного пацієнта психіатричної клініки Майкла Фагана. Не маючи змоги одразу викликати поліцію, королева 10 хвилин розмовляла з чоловіком про його персональні проблеми і стосунки з чотирма дітьми.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.31
-
EUR
Купівля 42.64Продаж 43.63
- Актуальне
- Важливе