Погрожував вбити королеву Єлизавету: чоловік визнав звинувачення у державній зраді

Про це пише BBC.

Джасвант Сінгх Чейл 25 грудня 2021 року намагався увірватися до Віндзорського замку, де тоді перебувала покійна королева Великої Британії Єлизавета II. Він сказав поліціянтам: "Я тут, щоб убити королеву".

Чейл, який на той час працював у супермаркеті Co-op, піднявся на територію замку за допомогою нейлонової мотузкової драбини та пробув там близько двох годин. Зловмисник з'явився в резиденції у масці та озброєний арбалетом.

У відео, опублікованому на Snapchat за кілька хвилин до того, як він увійшов до замку, Чейл сказав: "Мені шкода, мені шкода за те, що я зробив і що я буду робити. Я спробую вбити Єлизавету ... Це помста за тих, хто загинув у різанині в Джалліанвала Багх у 1919 році. Це також помста за тих, хто був убитий, принижений і дискримінований через свою расу".

3 лютого 2023 року він визнав себе винним у статті 2 Закону про державну зраду, а також у володінні бойовою зброєю та погрозах вбивством.

Нині чоловік перебуває у психіатричній лікарні Бродмур, а на судове засідання з'явився через відеоконференцію.