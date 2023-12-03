У Венесуелі відбудеться референдум щодо спірної з Гаяною території, багатої на нафту

Про це повідомляє Reuters.

На референдум виноситься питання з п'яти запитань, в тому числі питання про відмову від юрисдикції Міжнародного суду ООН (МС ООН) вирішувати, якій країні належить територія навколо річки Есекібо.

Деякі політичні та безпекові аналітики назвали референдум демонстрацією сили Мадуро і перевіркою підтримки його уряду напередодні запланованих на 2024 рік президентських виборів.

У п'ятницю суд відповів на прохання Гаяни зупинити референдум, наказавши Венесуелі утриматися від будь-яких дій, які могли б змінити статус-кво, без прямої заборони на проведення голосування.

Однак Мадуро закликав виборців схвалити референдум.

"Мета уряду (Мадуро, - ред.) - надіслати Гаяні сигнал сили", - заявив професор політології Центрального університету Венесуели Рікардо Сукре.

Довідково: Йдеться про регіон площею 160 000 квадратних кілометрів (61 776 квадратних миль), який здебільшого становить густі джунглі. Венесуела відновила свої претензії на цю територію в останні роки після відкриття покладів нафти та газу на шельфі.