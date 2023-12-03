У Венесуелі відбудеться референдум щодо спірної з Гаяною території, багатої на нафту
У неділю, 3 грудня, венесуельці проголосують на референдумі за підтримки уряду президента Ніколаса Мадуро щодо потенційно багатої на нафту території, яка є предметом тривалої прикордонної суперечки з Гаяною
Про це повідомляє Reuters.
На референдум виноситься питання з п'яти запитань, в тому числі питання про відмову від юрисдикції Міжнародного суду ООН (МС ООН) вирішувати, якій країні належить територія навколо річки Есекібо.
Деякі політичні та безпекові аналітики назвали референдум демонстрацією сили Мадуро і перевіркою підтримки його уряду напередодні запланованих на 2024 рік президентських виборів.
У п'ятницю суд відповів на прохання Гаяни зупинити референдум, наказавши Венесуелі утриматися від будь-яких дій, які могли б змінити статус-кво, без прямої заборони на проведення голосування.
Однак Мадуро закликав виборців схвалити референдум.
"Мета уряду (Мадуро, - ред.) - надіслати Гаяні сигнал сили", - заявив професор політології Центрального університету Венесуели Рікардо Сукре.
Довідково: Йдеться про регіон площею 160 000 квадратних кілометрів (61 776 квадратних миль), який здебільшого становить густі джунглі. Венесуела відновила свої претензії на цю територію в останні роки після відкриття покладів нафти та газу на шельфі.
- У березні 2021 року у Венесуелі через гіперінфляцію ввели в обіг банкноти номіналом 1 млн боліварів.
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