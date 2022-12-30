У Viber з'явився чат-бот "Пункти Незламності"
Відтепер у месенджері Viber українці можуть скористатись чат-ботом "Пункти Незламності"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Для того, щоб скористатись чат-ботом, достатньо в пошуку Viber набрати "Пункти Незламності". Новий функціонал повинен допомогти українцям зручніше знаходити ПН.
Крім цього, інформацію про найближчі "Пункти Незламності" можна знайти на сайті nezlamnist.gov.ua, а також в чат-боті у Telegram – @nezlaminstbot.
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