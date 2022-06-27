У відносинах з Росією не може бути повернення до того, як було до 24 лютого, - Шольц
Повернення до минулого порядку денного у відносинах з РФ не буде ніколи
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц за результатами другого дня саміту G7, передає Укрінформ.
Він сказав, що Україні підтримка "буде потрібна ще дуже довгий час".
"Ми всі, і ми це підтвердили, будемо продовжувати підтримувати Україну в її обороні проти Росії. Зрозуміло, що ця війна спричинила дуже глибокий розлом у міжнародних відносинах", - підкреслив Шольц.
За його словами, після 24 лютого порушені всі правила, домовленості, все співробітництво та принцип непорушності кордонів.
"Як G7 ми єдині в оцінці, що йдеться про тривалі зміни, які впливатимуть на міжнародні відносини ще дуже довго. Також зрозуміло, що у відносинах з Росією не може бути повернення до того, як було до російського нападу на Україну, адже коли ситуація змінюється, маємо змінитися і ми самі. Всі держави G7 готові приймати необхідні рішення", - заявив глава уряду ФРН.
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