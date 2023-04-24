"У відповідь на агресивність РФ Альянс зосередився на обороні": голови генштабів НАТО зберуться у Брюсселі
Глави генеральних штабів НАТО проведуть зустріч Військового комітету НАТО 10 травня у Брюсселі
Про це пише пресцентр Альянсу.
Про майбутню зустріч було оголошено під час онлайн саміту 24 квітня. Повідомляється, що Альянс розробляє географічно конкретні плани, як НАТО захищатиме та стримуватиме основні загрози, перелічені у Стратегічній концепції Альянсу: Росію та терористичні групи.
"Ці плани потребуватимуть нової структури сил – кількості та типів обладнання, організацій, необхідних для виконання географічно конкретних планів у всіх сферах – а також посилених механізмів командування та контролю. Крім того, члени Альянсу працюють над впровадженням узгодженої моделі збройних сил НАТО, щоб створити більше готових сил на постійній основі", - йдеться у повідомленні.
- У Білому домі заявили, що для вступу України у НАТО наша держава має провести прямі перемовини про це з Альянсом, своєю чергою США ці переговори підтримують.
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