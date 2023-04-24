Про це пише пресцентр Альянсу.

Про майбутню зустріч було оголошено під час онлайн саміту 24 квітня. Повідомляється, що Альянс розробляє географічно конкретні плани, як НАТО захищатиме та стримуватиме основні загрози, перелічені у Стратегічній концепції Альянсу: Росію та терористичні групи.

"Ці плани потребуватимуть нової структури сил – кількості та типів обладнання, організацій, необхідних для виконання географічно конкретних планів у всіх сферах – а також посилених механізмів командування та контролю. Крім того, члени Альянсу працюють над впровадженням узгодженої моделі збройних сил НАТО, щоб створити більше готових сил на постійній основі", - йдеться у повідомленні.