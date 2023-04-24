Білий дім про вступ України в НАТО: ми віримо в політику відкритих дверей і не заважали би переговорам країни з Альянсом
У Білому домі заявили, що для вступу України у НАТО наша держава має провести прямі перемовини про це з Альянсом, своєю чергою США ці переговори підтримують
Так висловився координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Ми віримо в політику відкритих дверей НАТО. Ми також вважаємо, що членство в НАТО має бути предметом обговорення між країною й Альянсом. І ми точно не стали б заважати цим переговорам",- розповів Кірбі.
Посадовець наголосив, що зараз США та союзники сфокусовані на тому, аби Україна мала засоби для захисту під час цієї війни та від можливих майбутніх вторгнень.
"Це має бути в центрі уваги зараз – допомога Україні в досягненні успіху на полі бою, щоби вони могли досягти успіху й за столом переговорів", - додав Кірбі.
- Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі литовський президент Гітанас Науседа заявив, що необхідно знайти конкретні механізми, які б дозволили Україні швидко інтегруватися у простір НАТО.
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