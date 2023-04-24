Так висловився координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми віримо в політику відкритих дверей НАТО. Ми також вважаємо, що членство в НАТО має бути предметом обговорення між країною й Альянсом. І ми точно не стали б заважати цим переговорам",- розповів Кірбі.

Посадовець наголосив, що зараз США та союзники сфокусовані на тому, аби Україна мала засоби для захисту під час цієї війни та від можливих майбутніх вторгнень.

"Це має бути в центрі уваги зараз – допомога Україні в досягненні успіху на полі бою, щоби вони могли досягти успіху й за столом переговорів", - додав Кірбі.