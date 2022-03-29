У Вінниці кіберфахівці СБУ ліквідували ботоферму, яка поширювала проросійські фейки

Про це повідомляє управління СБУ у Вінницькій області.



Відомо, що діяльність так званої "ботоферми" була направлена на масове ведення облікових записів у соцмережах та свідоме поширення хибної інформації.



"Штучно створені підконтрольні боти використовувалися зловмисниками в інтересах ворога для поширення неправдивої інформації в українському сегменті мережі Інтернет, провокування панічних настроїв, а також поширення ворожих інформаційних наративів задля дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні", - повідомляє СБУ.



За попередньою інформацією, у ході обшуку з ботоферми було конфісковано:

- GSM-шлюзи (GoIP)

- маршрутизатори

- SIM-картки і засоби зв’язку

- комп’ютерне та інше обладнання.



Як повідомляє СБУ, розслідування наразі триває.

Нагадаємо, що за час війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів