У Вінниці кіберфахівці СБУ ліквідували ботоферму, яка поширювала проросійські фейки
У Вінниці кіберфахівцями СБ України ліквідовано ботоферму, з якої зловмисники масово поширювали неправдиву інформацію стосовно російсько-української війни
Про це повідомляє управління СБУ у Вінницькій області.
Відомо, що діяльність так званої "ботоферми" була направлена на масове ведення облікових записів у соцмережах та свідоме поширення хибної інформації.
"Штучно створені підконтрольні боти використовувалися зловмисниками в інтересах ворога для поширення неправдивої інформації в українському сегменті мережі Інтернет, провокування панічних настроїв, а також поширення ворожих інформаційних наративів задля дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні", - повідомляє СБУ.
За попередньою інформацією, у ході обшуку з ботоферми було конфісковано:
- GSM-шлюзи (GoIP)
- маршрутизатори
- SIM-картки і засоби зв’язку
- комп’ютерне та інше обладнання.
Як повідомляє СБУ, розслідування наразі триває.
- Нагадаємо, що за час війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів
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