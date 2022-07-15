У Вінниці після ракетного удару продовжують шукати дітей, - журналістка Дідух

Про це йдеться в етері Еспресо.

Журналістка повідомила, що у місті зі вчорашнього дня день жалоби, від учора на місце трагедії несуть містяни квіти та іграшки.

"Троє дітей перебувають у лікарні, але у місцевих групах соціальних мереж люди пишуть, що ще шукають дітей. Відомо, що зникла мама з маленькою дитиною, ще шукають хлопчика, але серед тих прикмет, які вказують у зниклих дітей, немає збігів. Тобто дітей може бути більше", - зазначила Ірина Дідух.

Кореспондентка зауважила, що ще вчора був закритий збір крові, бо люди йшли родинами здавати кров.

"У Вінниці пошкоджено 36 будинків, тому у місті розгорнули пункти на 200 осіб, у яких люди можуть перебувати ніч, отримати харчування, воду. Всі сили мобілізовані, аби надавати людям порятунок та прихисток", - проінформувала журналістка.

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