У Вінниці після ракетного удару продовжують шукати дітей, - журналістка Дідух
Ірина Дідух, журналістка з Вінниці, розповіла, що у місцевих групах соціальних мереж публікуються прикмети зниклих дітей після трагедії 14 липня, але за ними не знаходять збігів, тому зниклих може бути більше
Про це йдеться в етері Еспресо.
Журналістка повідомила, що у місті зі вчорашнього дня день жалоби, від учора на місце трагедії несуть містяни квіти та іграшки.
"Троє дітей перебувають у лікарні, але у місцевих групах соціальних мереж люди пишуть, що ще шукають дітей. Відомо, що зникла мама з маленькою дитиною, ще шукають хлопчика, але серед тих прикмет, які вказують у зниклих дітей, немає збігів. Тобто дітей може бути більше", - зазначила Ірина Дідух.
Кореспондентка зауважила, що ще вчора був закритий збір крові, бо люди йшли родинами здавати кров.
"У Вінниці пошкоджено 36 будинків, тому у місті розгорнули пункти на 200 осіб, у яких люди можуть перебувати ніч, отримати харчування, воду. Всі сили мобілізовані, аби надавати людям порятунок та прихисток", - проінформувала журналістка.
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