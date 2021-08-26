У Вінниці серед вакцинованих розіграють 100 подарунків, головний приз - автомобіль
У Вінниці серед вакцинованих проти COVID-19 розіграють велосипеди, телевізори і автомобіль
Про це повідомляє сайт міськради
Акція буде проходити з 1 вересня по 31 грудня. Розіграші проведуть тричі: 19 жовтня, 15 листопада та 17 грудня. Реєстрація має розпочатися 1 вересня.
За перші два рази розіграють по 15 телевізорів та 15 велосипедів. А 17 грудня - 20 телевізорів, 20 велосипедів та автомобіль Toyota Corolla.
Вінничани, які не виграють призів у першому розіграші, автоматично стануть учасниками другого та третього розіграшів.
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Долучитись до акції зможуть жителі міста віком від 16 років, які мають декларацію і пройшли повний курс вакцинації.
Щоб стати учасником акції, потрібно буде зареєструватися на офіційному сайті міськради. Також можна звернутись із заявою до будь-якого відділення міста.
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