У Вінниці вдвічі подорожчав проїзд у громадському транспорті
У Вінниці проїзд у громадському транспорті подорожчав з 4 до 8 грн.
Про це Укрінформу повідомили у КП "Вінницька транспортна компанія".
"Нові тарифи на проїзд у міському комунальному транспорті 1 серпня набули чинності", - повідомили у компанії.
Зазначається, що новий тариф буде єдиним - 8 грн за поїздку у трамваї, тролейбусі чи автобусі. У КП додали, що тариф буде збитковим.
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Там зазначили, що вартість електронних проїзних залишається пільговою. Так, безлімітний за кількістю поїздок місячний квиток коштуватиме 750 грн. А проїзний на 130 поїздок – 510 грн. Вартість студентського проїзного становитиме 255 грн, учнівський місячний квиток коштуватиме 155 грн.
Перегляд тарифу викликаний здорожчанням усіх складових – від 30 до понад 60%. Окрім того, через пандемію значно знизився обсяг пасажирів (електротранспортом – на 54,6%, автотранспортом – на 58,9%).
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