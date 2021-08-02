У Вінниці вдвічі подорожчав проїзд у громадському транспорті

Про це Укрінформу повідомили у КП "Вінницька транспортна компанія".

"Нові тарифи на проїзд у міському комунальному транспорті 1 серпня набули чинності", - повідомили у компанії.

Зазначається, що новий тариф буде єдиним - 8 грн за поїздку у трамваї, тролейбусі чи автобусі. У КП додали, що тариф буде збитковим.



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Там зазначили, що вартість електронних проїзних залишається пільговою. Так, безлімітний за кількістю поїздок місячний квиток коштуватиме 750 грн. А проїзний на 130 поїздок – 510 грн. Вартість студентського проїзного становитиме 255 грн, учнівський місячний квиток коштуватиме 155 грн.

Перегляд тарифу викликаний здорожчанням усіх складових – від 30 до понад 60%. Окрім того, через пандемію значно знизився обсяг пасажирів (електротранспортом – на 54,6%, автотранспортом – на 58,9%).