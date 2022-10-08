Про це сповістив на фейсбуці очільник Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України Вадим Вітковський.

"Сумно... В обласній лікарні Вінниці, після важкої хвороби на 87-му році життя пішов у далеку дорогу відомий український письменник, Король Гумору й Сатири, кавалер двох орденів Ярослава Мудрого Олег Федорович Чорногуз.

За словами Вітковського, похований буде письменник у Києві, на Байковому цвинтарі, "поряд з коханою дружиною Лідією, яка була для нього усім".

Також, як наголосив Вітковський, у селі Іванів на Вінниччині, де народився письменник, буде вулиця Чорногуза, а також музей народжених у селі літераторів. Окрім того, Спілка письменників впровадить премію його імені.

"У рідному селі Іванові (Яневі) залишилася посаджена нами з ним пам'ятна алея, побудований незадовго до смерті на батьківському обійсті новий будинок, названий на честь світлої пам'яті дружини "Лідиним домом", як він і обіцяв їй за життя, не здійснена поки що іще одна його мрія - Музей чотирьох поетів, двох народжених тут поляків і двох українців, одним з яких є він сам, Олег Чорногуз! Але ми втілимо у життя цю його мрію! І буде у селі вулиця Олега Чорногуза! І буде літературна премія його імені за кращий гумористичний чи сатиричний роман року!", - пообіцяв голова осередку НСПУ на Вінниччині.

Довідка

Олег Чорногуз - автор першого українського сатиричного роману "Аристократ" із Вапнярки".

Головним героєм твору є Євграф Сідалковський (Сідалко) - провінційний франт, що за рахунок власного шарму, комунікабельності й гарного почерку, а також "вдалому" одруженню і корисним знайомствам робить кар'єру у Києві.

Продовження "Аристократу" із Вапнярки" має назву "Претенденти на папаху".

На жаль, обидва твори так і не були екранізовані.

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