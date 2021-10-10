У Вінниці відкрили перший в світі пам'ятник Любомиру Гузару
9 жовтня 2021 року у Вінниці офіційно відкрили та освятили перший в Україні та в світі пам’ятник патріарху Української греко-католицької церкви Любомиру Гузару
Скульптуру з постаментом було встановлено ще наприкінці вересня поблизу храму Покрови Пресвятої Богородиці, що на Київській, однак церемонія відкриття за участі представників влади, духовенства та сотень вірян відбулася лише учора, передає Еспресо.TV.
Над пам'ятником працювали київські скульптори Борис Крилов та Олесь Сидорук.
На нього пішло 500 кг бронзи.
Пам’ятник виготовлено на повний зріст. У своєму скульптурному втіленні Гузар постає одягненим у камізельку поверх підрясника. Поряд із ним стоїть колона, на якій розташована патріарша митра та видно архиєрейський герб і напис "Бути Людиною".
Довідка
Любомир Гузар (1933-2017) – український церковний та громадський діяч, патріарх-предстоятель Української греко-католицької церкви у 2001-2011 роках.
Став священником в 1958 році, єпископом в 1977-му, а з 2001 року - кардиналом.
Свого часу був одним з кандидатів на папський престол.
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