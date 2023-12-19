У військових РФ на Куп’янському напрямку зафіксували спалах "мишачої лихоманки", - ГУР

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

Зазначається, що у підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами та повну відсутність медичної допомоги.

Через це на Куп’янському напрямку російські окупанти масово хворіють на "мишачу лихоманку". Захворювання має вірусний характер та передається до людини від гризунів - через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.

Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

У ГУР наголошують, що скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який залучений у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип.

"У підсумку - "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів", - пишуть у пресцентрі ГУР.