Про це пише партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що щодня до військових госпіталів Херсонщини та Криму надходять безліч окупантів з підозрою на холеру.

"Цілі підрозділи з херсонського напрямку розташовані вздовж Північно-Кримського каналу втрачають боєздатність та вивозяться в тил для лікування", - йдеться у повідомлені.

Відомо, що декілька військових вже померло. Епідемія холери, найімовірніше, виникла через використання росіянами води з відкритих джерел. Зазначається, що у них проблеми з підвезенням бутильованої або очищенням води.

"Природно, що підрив Каховської дамби завдав колосальної шкоди природі, розкривши безліч хвороб про які ми ще почуємо. Закликаємо жителів Херсонщини та Криму бути особливо уважними до води, яку ви вживаєте в їжу", - додали в "Атеш".

Що цьому передувало

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС.

7 червня Міністерство охорони здоров'я припустило ймовірність спалаху холери внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС і затоплення низки населених пунктів.

Також 13 червня повідомлялося, що на підтоплених унаслідок підриву Каховської ГЕС територіях не виявили жодного холерного вібріона, патогенного для людини. Також не було підтверджених випадків холери в жодній з областей України.



