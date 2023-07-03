Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

За його словами, наразі мінна безпека є одним із пріоритетів.

"Ми рухаємося вперед, і що стосується подальших перспектив, то зараз обговорюється створення повноцінного протимінного дивізіону, бо одне з головних наших завдань – це забезпечення безпеки цивільного судноплавства в акваторіях наших морів", - сказав Плетенчук.

Речник додав, що ВМС уже мають два протимінні кораблі, які беруть участь у навчаннях Sea Breeze: "І сподіваємося, що мінімум чотири одиниці таких буде. Ще два кораблі ми очікуємо від Нідерландів".

Крім того, Плетенчук зауважив, що розмінування проводиться постійно.

"У нас є мобільна група з розмінування, яка постійно опікується тими боєприпасами, що потрапляють у зону видимості, у прибережній зоні, або тими, які викидає на берег. Так само і під водою", - розповів він.

Проте повноцінна операція з розмінування акваторії – це дуже складна операція, яка потребує низки сприятливих факторів, насамперед - припинення бойових дій, додав речник.