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У Військово-Морських силах планують створити протимінний дивізіон

3 липня, 2023 понедiлок
07:10
Війна з Росією Міни

Аби гарантувати безпеку цивільного судноплавства у Військово-Морських силах ЗСУ планують створити протимінний дивізіон

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

За його словами, наразі мінна безпека є одним із пріоритетів.

"Ми рухаємося вперед, і що стосується подальших перспектив, то зараз обговорюється створення повноцінного протимінного дивізіону, бо одне з головних наших завдань – це забезпечення безпеки цивільного судноплавства в акваторіях наших морів", - сказав Плетенчук.

Речник додав, що ВМС уже мають два протимінні кораблі, які беруть участь у навчаннях Sea Breeze: "І сподіваємося, що мінімум чотири одиниці таких буде. Ще два кораблі ми очікуємо від Нідерландів".

Крім того, Плетенчук зауважив, що розмінування проводиться постійно.

"У нас є мобільна група з розмінування, яка постійно опікується тими боєприпасами, що потрапляють у зону видимості, у прибережній зоні, або тими, які викидає на берег. Так само і під водою", - розповів він.

Проте повноцінна операція з розмінування акваторії – це дуже складна операція, яка потребує низки сприятливих факторів, насамперед - припинення бойових дій, додав речник.

  • 2 липня командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа сказав: країни, які є членами НАТО, у перспективі можуть долучитися до процесу розмінування Чорного моря. Штаб вже розробляє відповідні операції, аби за першої нагоди розпочати протимінну операцію. За його словами, у зв’язку з підривом росіянами дамби на Каховській ГЕС кількість мін у Чорному морі збільшилася в рази. Він також розповів, коли ВМС України матимуть нових чотири бойових кораблі. Крім того, віцеадмірал зауважив, що російські військові не підпливають до Одеси ближче ніж на 100 морських миль (185 км).
корабель
ЗСУ
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