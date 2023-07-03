У Військово-Морських силах планують створити протимінний дивізіон
Аби гарантувати безпеку цивільного судноплавства у Військово-Морських силах ЗСУ планують створити протимінний дивізіон
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.
За його словами, наразі мінна безпека є одним із пріоритетів.
"Ми рухаємося вперед, і що стосується подальших перспектив, то зараз обговорюється створення повноцінного протимінного дивізіону, бо одне з головних наших завдань – це забезпечення безпеки цивільного судноплавства в акваторіях наших морів", - сказав Плетенчук.
Речник додав, що ВМС уже мають два протимінні кораблі, які беруть участь у навчаннях Sea Breeze: "І сподіваємося, що мінімум чотири одиниці таких буде. Ще два кораблі ми очікуємо від Нідерландів".
Крім того, Плетенчук зауважив, що розмінування проводиться постійно.
"У нас є мобільна група з розмінування, яка постійно опікується тими боєприпасами, що потрапляють у зону видимості, у прибережній зоні, або тими, які викидає на берег. Так само і під водою", - розповів він.
Проте повноцінна операція з розмінування акваторії – це дуже складна операція, яка потребує низки сприятливих факторів, насамперед - припинення бойових дій, додав речник.
- 2 липня командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа сказав: країни, які є членами НАТО, у перспективі можуть долучитися до процесу розмінування Чорного моря. Штаб вже розробляє відповідні операції, аби за першої нагоди розпочати протимінну операцію. За його словами, у зв’язку з підривом росіянами дамби на Каховській ГЕС кількість мін у Чорному морі збільшилася в рази. Він також розповів, коли ВМС України матимуть нових чотири бойових кораблі. Крім того, віцеадмірал зауважив, що російські військові не підпливають до Одеси ближче ніж на 100 морських миль (185 км).
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