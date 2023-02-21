У ВМС розповіли, як змінилась різниця потенціалів України та Росії в Чорному морі
Від початку повномасштабного вторгнення РФ різниця потенціалів Чорноморського флоту Росії та Військово-морських сил Збройних Сил України зменшилась утричі
Про це заявив командувач Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, передає Military Media Center.
"Якщо порівнювати сили та засоби Чорноморського флоту РФ з ВМС ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому дванадцять до одного. На даний час у зв'язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн-партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась у три рази", - сказав він.
Також військовий вказав на зміцнення нашої ППО, яка збиває ракети, безпілотні літальні апарати та "інший металобрухт російського та іранського виробництва".
Неїжпапа запевнив, що всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ.
- Міністр оборони України Олексій Резніков також вважає шанси росіян узяти Одесу мінімальними.
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