Резніков оцінив шанси росіян захопити Одесу з моря або суші

Про це він сказав на брифінгу 9 лютого.

"Для того, щоби захопити Одесу, їм потрібно панувати в Чорному морі, а ми позбавили їх такої можливості. Після застосування наших українських "Нептунів" крейсер Москва пішов за відомою всім адресою. Несуть свою службу не тільки артилерійські комплекси, але й "гарпуни". Це теж засоби ураження протикорабельні. Тому підійти з моря до Одеси не бачу в них жодного шансу", - заявив Резніков.

Очільник Міноборони зазначив, що для того, аби зайти до міста суходолом, окупантам потрібно перейти річку Дніпро, пройти Херсон і Миколаїв. Резніков нагадав, що минулого разу росіянам це не вдалося.

"Завдяки мужності та обороні миколаївців минулого разу їм це не вдалося. У Херсоні їх уже нема. Природним захистом залишається річка Дніпро зі зруйнованими мостами та переправою", — наголосив Резніков.