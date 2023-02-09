Резніков оцінив шанси росіян захопити Одесу з моря або суші
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає шанси росіян узяти Одесу мінімальними. Російські окупаційні війська не домінують у Чорному морі
Про це він сказав на брифінгу 9 лютого.
"Для того, щоби захопити Одесу, їм потрібно панувати в Чорному морі, а ми позбавили їх такої можливості. Після застосування наших українських "Нептунів" крейсер Москва пішов за відомою всім адресою. Несуть свою службу не тільки артилерійські комплекси, але й "гарпуни". Це теж засоби ураження протикорабельні. Тому підійти з моря до Одеси не бачу в них жодного шансу", - заявив Резніков.
Очільник Міноборони зазначив, що для того, аби зайти до міста суходолом, окупантам потрібно перейти річку Дніпро, пройти Херсон і Миколаїв. Резніков нагадав, що минулого разу росіянам це не вдалося.
"Завдяки мужності та обороні миколаївців минулого разу їм це не вдалося. У Херсоні їх уже нема. Природним захистом залишається річка Дніпро зі зруйнованими мостами та переправою", — наголосив Резніков.
- У грудні 2022 року в Кремлі заявили, що окупація Одеси наразі не на часі.
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