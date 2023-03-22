Про це інформує Національний природний парк "Тузлівські лимани".

"У цю пору перші дельфіни зазвичай вже з'являються в морських водах північно-західної частини моря. І зараз нами не зареєстровано мертвих китоподібних на піщаному пересипі, як рік тому, хоча ризики від ворога з боку моря, як для українців, так і для дельфінів, ще залишаються", – пишуть науковці.

Повідомляється, що невелику зграю дельфінів виду афалін помітили в межах національного природного парку "Тузлівські лимани", у водах північно-західної частини Чорного моря, 20 березня.

Це перша невеличка зграя дельфінів у весняний час 2023 року у цьому регіоні.

"Попри жахливі наслідки від рашистів для людей і дикої природи, все-таки природа відновиться", - наголошують у пресслужбі.

Українців просять повідомляти про викиди дельфінів на берег Чорного моря у 2023 році у месенджер нацпарку, за телефонами 0975762705, 0688816194, або на електронну пошту - [email protected]