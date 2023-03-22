У морі на Одещині помітили першу цього року зграю дельфінів
20 березня у водах північно-західної частини Чорного моря помітили невелику зграю перших у цьому році дельфінів виду афалін
Про це інформує Національний природний парк "Тузлівські лимани".
"У цю пору перші дельфіни зазвичай вже з'являються в морських водах північно-західної частини моря. І зараз нами не зареєстровано мертвих китоподібних на піщаному пересипі, як рік тому, хоча ризики від ворога з боку моря, як для українців, так і для дельфінів, ще залишаються", – пишуть науковці.
Повідомляється, що невелику зграю дельфінів виду афалін помітили в межах національного природного парку "Тузлівські лимани", у водах північно-західної частини Чорного моря, 20 березня.
Це перша невеличка зграя дельфінів у весняний час 2023 року у цьому регіоні.
"Попри жахливі наслідки від рашистів для людей і дикої природи, все-таки природа відновиться", - наголошують у пресслужбі.
Українців просять повідомляти про викиди дельфінів на берег Чорного моря у 2023 році у месенджер нацпарку, за телефонами 0975762705, 0688816194, або на електронну пошту - [email protected]
- Нагадаємо, у вересні 2022 року про масову загибель дельфінів на Одещині повідомляв Офіс генерального прокурора. Стверджувалося, що причиною цього явища є використання військовими РФ гідролокаторів на підводних та надводних човнах в акваторії моря.
- Станом на 7 грудня 2022 року внаслідок бойових дій, які російські загарбники вели на узбережжі Чорного моря, знищено 20% загальної популяції дельфінів у Чорному морі.
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