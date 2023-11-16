У Волгоградській області РФ палала військова частина, місцеві чули вибухи

Про це пише губернатор Андрій Бочаров і тг-канал BAZA.

За попередніми даними пожежа почалася близько першої години ночі на об'єкті міністерства оборони РФ, яке розташоване за два кілометри від селища Котлубань.

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, пожежа була оперативно локалізована та загашена. Постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає.