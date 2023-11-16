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У Волгоградській області РФ палала військова частина, місцеві чули вибухи

16 листопада, 2023 четвер
08:03
Війна з Росією Росія пожежа

У ніч проти 16 листопада у Волгоградській області в РФ сталася пожежа на російській військовій частині. Місцеві жителі чули вибухи

Про це пише губернатор Андрій Бочаров і тг-канал BAZA.

За попередніми даними пожежа почалася близько першої години ночі на об'єкті міністерства оборони РФ, яке розташоване за два кілометри від селища Котлубань.

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, пожежа була оперативно локалізована та загашена. Постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає.

  • Того ж дня міністерство оборони РФ звинуватило Україну в нібито атаці Брянської області та тимчасово окупованого Криму. Також у деяких селищах Курської області немає електроенергії через обстріл.
Новини
Росія
російська армія
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