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У Волгоградській області РФ розбився бомбардувальник Су-24М

12 вересня, 2023 вiвторок
21:30
Війна з Росією Су-24

У Волгоградській області Росії розбився бомбардувальник Су-24М, який виконував тренувальний політ, доля екіпажу невідома

Про це повідомило міноборони РФ, інформує ТАСС.

Міноборони Росії підтвердило, що при виконанні планового навчально-тренувального польоту у Волгоградській області зазнав катастрофи літак Су-24. Політ відбувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості. До місця події скеровані гелікоптери Мі-8 пошуково-рятувальної служби.

Першим про катастрофу повідомив телеграм-канал База

"За попередніми даними, бомбардувальник упав у Калачівському районі за 5 кілометрів від хутора Ложки. На борту були два члени екіпажу", - зазначило видання.

  • Нагадаємо, 12 серпня поблизу російського Калінінграда начебто через технічну несправність впав винищувач Су-30, внаслідок чого загинули усі члени екіпажу.
  • 15 серпня у Краснодарському краї розбився військовий літак: загинув пілот, який воював в Україні.
транспорт
Військові новини
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