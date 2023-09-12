У Волгоградській області РФ розбився бомбардувальник Су-24М
У Волгоградській області Росії розбився бомбардувальник Су-24М, який виконував тренувальний політ, доля екіпажу невідома
Про це повідомило міноборони РФ, інформує ТАСС.
Міноборони Росії підтвердило, що при виконанні планового навчально-тренувального польоту у Волгоградській області зазнав катастрофи літак Су-24. Політ відбувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості. До місця події скеровані гелікоптери Мі-8 пошуково-рятувальної служби.
Першим про катастрофу повідомив телеграм-канал База
"За попередніми даними, бомбардувальник упав у Калачівському районі за 5 кілометрів від хутора Ложки. На борту були два члени екіпажу", - зазначило видання.
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