У Волновасі ЗСУ поцілили у готель із кадирівцями та знищили їхню техніку, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ поцілили у готель із кадирівцями у тимчасово окупованій Волновасі та знищили 10 одиниць їхньої військової техніки
Про це він пише у своєму телеграмі.
Радник посилається на власні джерела та заявляє, що влучання було у готель "Ахтамар", що знаходиться на трасі Маріуполь-Донецьк. За його словами, там розміщались кадирівці з технікою, наразі будівля зруйнована, а техніка знищена.
"Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України", - додає він.
- Інші кадирівці під Херсоном активно знімали на селфі власну базу, завдяки чому вночі 25 жовтня ЗСУ вдалося виявити та знищити понад 40 окупантів.
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