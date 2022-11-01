Про це він пише у своєму телеграмі.

Радник посилається на власні джерела та заявляє, що влучання було у готель "Ахтамар", що знаходиться на трасі Маріуполь-Донецьк. За його словами, там розміщались кадирівці з технікою, наразі будівля зруйнована, а техніка знищена.

"Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України", - додає він.

Інші кадирівці під Херсоном активно знімали на селфі власну базу, завдяки чому вночі 25 жовтня ЗСУ вдалося виявити та знищити понад 40 окупантів.

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