У всіх регіонах України планують відкрити центри для реабілітації військовополонених, - Міністерство оборони
Міністерство оборони України працює над відкриттям спеціальних центрів для реабілітації військовополонених в усіх регіонах країни
Про це під час брифінгу у Military Media Center інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Під час роботи з повернення українських полонених існують два етапи: перемовини й безпосередньо повернення та постізоляційний період.
"Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває по всіх регіонах України філії, аби родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися із полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання", - сказала Маляр.
Зокрема 11 січня в Миколаєві відкрили один із таких центрів. Там звільнений з полону військовий може отримати медичні та психологічні послуги. Маляр наголосила, що абсолютна більшість колишніх полонених після реабілітації повертається на службу. Також в осередках допомагають родинам військовополонених.
"Приміром, на Миколаївщині відбуваються зустрічі із сім’ями військовослужбовців, які перебувають у полоні, їхніх дітей вітають із днями народження. Робота на сьогодні ведеться" - сказала заступниця міністра оборони.
Маляр додала, що Україна дотримується всіх міжнародних норм утримання російських полонених, і відкрита в процесі обмінів: "Наші списки - відкриті, у нас немає кулуарних домовленостей. Усе відкрито для світу".
- 11 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Анкарі обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повернення з полону РФ українців.
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