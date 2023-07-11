Про це інформує Reuters.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно повідомив, що муніципалітети підраховують кількість жертв. Вже відомо про шістьох загиблих та двох постраждалих. Ще трьох людей, які зникли безвісти, розшукують рятувальники.

Метеорологічне агентство Японії наразі знизило рівень тривоги через потужні зливи у південно-західних регіонах країни, але закликало місцевих бути обережними на випадок подальших зсувів ґрунту.

Зазначається, що низка країн у різних частинах світу останніми днями потерпала від надзвичайно сильних дощів. Це викликає побоювання щодо темпів зміни клімату.