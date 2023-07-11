У Японії через сильні зливи загинуло 6 людей
Проливні дощі над японським островом Кюсю спричинили повені та зсуви ґрунту, внаслідок яких загинуло шість людей, а ще троє зникли безвісти
Про це інформує Reuters.
Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно повідомив, що муніципалітети підраховують кількість жертв. Вже відомо про шістьох загиблих та двох постраждалих. Ще трьох людей, які зникли безвісти, розшукують рятувальники.
Метеорологічне агентство Японії наразі знизило рівень тривоги через потужні зливи у південно-західних регіонах країни, але закликало місцевих бути обережними на випадок подальших зсувів ґрунту.
Зазначається, що низка країн у різних частинах світу останніми днями потерпала від надзвичайно сильних дощів. Це викликає побоювання щодо темпів зміни клімату.
- 2 липня аномальні дощі пройшли в Китаї. У центральних регіонах через негоду постраждали понад 50 тисяч людей. Майже 7 тисяч з них перемістили до безпечних місць.
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